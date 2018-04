No restaurante The Flaviis, no Porto, acorda-se devagarinho

Neste restaurante que presta homenagem à história de Chaves, há brunch durante todo o dia e à noite jantares de carne barrosã certificada

Lucília Monteiro

A inspiração é romana, a decoração retro e a ementa feita de combinações improváveis. O Flaviis serve “easy food, ou seja, comida prática e rápida”, diz Jorge Gonçalves, que partilha o projeto com Vanessa, a irmã. Depois de, em 2012, abrirem a primeira A Loja dos Pastéis de Chaves, na Baixa, os irmãos arriscaram sair do registo cafetaria, evoluindo para um restaurante. “Queríamos ir para lá da pastelaria tradicional, e aí entraram o brunch e a carne barrosã certificada”, conta. Servido à carta, durante o dia e, agora, quatro meses depois da abertura, também à noite, o brunch tem opções para todos os apetites. Além de deliciosas panquecas (de aveia ou trigo) com cobertura de fruta fresca, frutos secos ou cereais (€4 a €6,50), há tostas em pão rústico, dez opções de saladas com nomes de deuses e figuras da mitologia romana (a partir €4,50), bruschettas (€3,75 a €5,75) e sumos de fruta. “É tudo fresco e feito na hora”, afirma Jorge Gonçalves.

À noite, a atenção vira-se para a carne barrosã certificada, em cortes de lombo, costeleta, posta (€29/duas pessoas) e bife, aos quais se juntam as bruschettas com carne laminada, o hambúrguer e a francesinha (€11,50). Entre os acompanhamentos, servidos à parte, tal como os molhos (queijo, camarão e vinho do Porto), há arroz de alecrim, grelos salteados e chips de batata-doce (a partir de €2). Além da versão original do pastel de Chaves, pode ainda provar os de bacalhau, frango e tomate seco, chocolate, ou ovo com amêndoa (€1,10/cada). Para sobremesa, sugere-se leite-creme, tarte de limão e frutos vermelhos ou panna cota de manga e maracujá (a partir €3,50).

Inspirado nas origens flavienses de Jorge e de Vanessa, o The Flaviis é uma homenagem à cidade de Chaves, outrora Aquae Flaviae, e onde ainda se veem as ruínas romanas dos balneários termais. As referências a este passado estão por toda a sala: nos vasos, na coroa de louros, na representação do imperador Tito Flávio e nos apontamentos dourados. Mais modernas são as cadeiras em madeira e as mesas em mármore recicladas de um antigo café do Porto, bem como a descontraída esplanada do exterior.

Lucília Monteiro

Flaviis > R. de Cedofeita, 12, Porto > T. 22 208 0074 > ter-dom 10h-23h