Restaurante Carlos Alberto, no Porto: De novo na praça

Com simpatia e pratos de polvo à lagareiro, bacalhau com broa e posta de vitela se faz o elogio à boa comida tradicional portuguesa no restaurante Carlos Alberto, no Porto. Um regresso à casa de partida

LUCILIA MONTEIRO

É uma casa portuguesa, com azulejo, calçada e pratos pintados na parede, esta que representa as nossas origens, na Praça Carlos Alberto, no Porto. Ao quadro típico alia-se o elogio à boa comida tradicional que chega à mesa. Dez anos depois de ter fechado, o restaurante Carlos Alberto volta à praça com o mesmo nome, com algumas mudanças, mas sem reinventar completamente a carta. A ideia foi recuperar a cozinha original e atualizá-la, como explica Patrícia Vasconcelos, que partilha com o irmão, Anselmo, “o negócio e a paixão pela comida”, e assegura o recuperar da memória do antigo restaurante do pai, que durante duas décadas ocupou ali o número 89.

“Queremos acompanhar os novos tempos, mantendo o ambiente familiar e acolhedor”, reforça. Entre os pratos mais conhecidos do receituário nacional, servidos de forma simples, apresenta-se o bacalhau com broa e salpicão, em cama de grelos (€16,50), confecionado tal como a mãe de Patrícia e Anselmo fazia em casa, seguido de polvo à lagareiro (€16,50), bife à portuguesa (€14) e posta de vitela (€12,50). Sempre em fartas doses individuais. Ao almoço, há menu executivo, composto por sopa, prato, bebida e café (€7,50) – entre as opções principais incluem-se o arroz de pato, os rojões à minhota e o bacalhau à Brás. O toque caseiro reflete-se ainda nas sobremesas, ou não fossem todas feitas por Patrícia, que herdou dos pais o gosto pela cozinha. Além do popular cheesecake de maçã assada, prove-se o leite-creme e a tarte de limão com merengue.

Elegante e simples, o novo Carlos Alberto tem um longo banco corrido de madeira e cadeiras em tom neutro, candeeiros de vime no teto, sala para grupos e o conforto que se espera encontrar num restaurante típico. E se a tudo isto somarmos a simpatia de quem recebe os clientes, vai mesmo apetecer prolongar a visita para lá do razoável.

Pç. Carlos Alberto, 89, Porto > T. 22 201 6618 > seg-qui 12h-15h, 19h-22h, sex-sáb 12h-15h30, 19h-23h30