Marca Açores, em Lisboa: Das ilhas, com (muito) sabor

Saudades do bolo lêvedo e dos Biscoitos de Orelha? Das compotas aos vinhos, da doçaria aos queijos, está tudo na mercearia Marca Açores, em Lisboa

Luis Barra

Da ilha do Pico chegam os vinhos, essencialmente brancos, como o Frei Gigante e o Espalamaca, os queijos São João e Império do Pico, e ainda as conservas da pequena empresa Azor, preparadas exclusivamente com o atum capturado nas águas dos Açores. Das Flores vem a manteiga artesanal, embalada numa caixinha tosca; de Santa Maria vêm os Biscoitos de Orelha, e, da Terceira, a carne de vaca, os iogurtes e os bolos D. Amélia, feitos com farinha de trigo e milho, melaço de cana e especiarias. Percorrer as prateleiras da mercearia Marca Açores, em Lisboa, é como viajar pelo arquipélago, ao sabor do que melhor se produz nas ilhas: os muitos queijos picantes, e com diferentes curas, de São Jorge; o queijo amanteigado da marca Morro, do Faial, e ainda as queijadas da Graciosa, confecionadas com doce de leite. Da maior ilha, São Miguel, chegam o ananás, o bolo lêvedo, a massa sovada, o chá preto e verde da Gorreana, a mais antiga, e atualmente única, plantação da Europa.

Na mercearia da Companhia dos Açores – o primeiro estabelecimento certificado com a Marca Açores fora da região autónoma –, aberta em outubro passado, só não se encontram, por agora, produtos da ilha do Corvo. Tudo o resto se prova ali mesmo, antes de levar para casa: queijos, conservas e compotas, que se acompanham com um copo de vinho, um chá ou o célebre refrigerante Kima de maracujá.

Apoiar, promover e divulgar o produto açoriano é uma das principais missões desta mercearia que tem mais de 200 referências, a maioria com selo que certifica a sua origem e a sua produção de acordo com as artes tradicionais. “O grande desafio é diversificar a oferta e fazer chegar os produtos a Lisboa, agilizando a logística do transporte”, explica Eva Barcelos, uma das responsáveis da loja Marca Açores. “Aqui só conseguimos ter frescos se vierem de avião”, acrescenta. Já chegámos aos Açores?

Marca Açores > Av. Defensores de Chaves, 59B, Lisboa > T. 21 138 1856 > seg-qui 10h-19h, sex 10h-20h, sáb 10h-14h