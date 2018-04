Miss Lau: Boas energias em Vila do Conde

Cacau, abacate ou aveia são alguns dos ingredientes da ementa desta cafetaria saudável em Vila do Conde

Lucília Monteiro

Cheira a bolo acabado de sair do forno logo que se entra na primeira cafetaria saudável de Vila do Conde. A Miss Lau – brincadeira com o nome de Cláudia Monte – acabou de fazer um ano e tem conseguido destacar-se. A responsável que, até então, não se imaginava “a cozinhar para muita gente e em grandes quantidades”, é a autora do que nos chega à mesa, saudável e servido em doses generosas.

Provam-se as taças de açaí, com granola caseira, iogurte, fruta e mel (€4), papas de aveia com limão, mel e canela (€4), panquecas de aveia e alfarroba com fruta, compota e mel (€5,50) ou a french toast, frita em óleo de coco. Tal como o menu brunch, disponível durante todo o dia (€13), também os bolos à fatia podem ser saboreados com vários matcha latte (pink, blue e choco) e sumos naturais.

Para assinalar o primeiro aniversário, chegou o menu vegan que inclui o wrap com húmus, guacamole, pepino e espinafres, a tosta, também com húmus, tomate-cereja e agrião, três tostas doces, que levam manteiga de amendoim, queijo creme, morangos e mel, ou a omelete de claras. Cláudia Monte sente que há uma “preocupação cada vez maior com o que se come”, por isso usa ingredientes saudáveis e cozinhados ali mesmo. A sala, em tons de verde e salmão, tem um ambiente acolhedor, perfeito para tomarmos um chá com scones, à boa maneira da casa dos nossos avós. É que, além de cafetaria saudável, a Miss Lau quer ser um lugar de (boas) memórias.

Miss Lau > Rua do Lidador, 163, Vila do Conde > T. 25 261 3879 > seg 12h-19h, ter 10h-19h, qui-dom 10h-19h