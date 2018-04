Dolce far niente: 6 novos "brunches" em Lisboa e Porto para experimentar sem horários

O atelier de pastelaria - como Sofia Lemos da Costa e Hugo Ferraz gostam de chamar ao café Chá das Cinco, que abriram há poucos meses, na zona do Bonfim, no Porto – tem três propostas de brunch (um duplo, um single e um júnior) servido aos sábados, domingos e feriados. Quem queira um brunch para partilhar (€28) conta com duas granolas com iogurte, fruta e mel, um saco de pão e um prato de queijos que acompanham com manteiga e doce, quatro panquecas feitas no momento e regadas com mel, duas mini quiches de vegetais, duas bebidas frias (sumo de laranja ou limonada), duas bebidas quentes (café de filtro ou chá do dia) e ainda duas sobremesas: bolacha ou donut. O single inclui granola com iogurte, três panquecas, uma tosta de abacate e ovo, sumo de laranja ou limonada, café ou chá do dia. Os mais pequenos têm uma carta especial: mini granola com iogurte e fruta, meia torrada com manteiga ou doce, panquecas e o babyccino: sumo de laranja ou limonada. Quem queira, pode acrescentar ao menu um cocktail de espumante, laranja e frutos vermelhos (€2,50 adicionais) para brindar à altura.

Um brunch numa loja de bicicletas não será coisa vulgar e este só poderia chamar-se “volante”, claro. No primeiro sábado de cada mês - o próximo é já este dia 7 - o Urban Cicle Café abre as portas para um brunch em formato buffet, desta vez, com a primavera como lema. Daniela Macedo, responsável pela loja e pela cozinha, conta que a ementa “varia de acordo com a estação, com a fruta e legumes da época”. E, embora o Urban Cicle Café tenha diariamente e a qualquer hora do dia um menu de brunch mais simples (€11), o dos sábados é um desfilar de (boas) iguarias, com a preocupação, de incluir opções sem lactose e de soja nos iogurtes e leite. Entre pratos quentes e frios, conte com crostini de abacate com rebentos de beterraba, rabanetes e ovo mal cozido com maionese de pesto e alecrim, mini fritattas de espinafres, as sempre muito procuradas tartes de courgette com pinhões e queijo ricota ou de frango com cogumelos, salada de rúcula com cuscuz, tomate cherry, croutons, queijo feta e papaia. Acrescentem-se os vários tipos de pão: noz, cereais, malte, passas ou mistura, os mini croissants com compota de abóbora e requeijão, as tábuas de queijos com pão de caco e pasta de tomate seco, os scones caseiros com compota de frutos do bosque e queijo creme. Sem esquecer as sobremesas: bolo de chocolate sem açúcar recheado com doce de framboesa, quadrados de tarte de maçã e queques de alfarroba com óleo de coco com noz. É necessária a reserva prévia, uma vez que esta loja/café que promove alternativas de mobilidade urbana, conta apenas com 20 lugares.