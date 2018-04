Estes são os pratos que vai querer provar na 11ª edição do Peixe em Lisboa

1 / 10 Diana Tinoco 2 / 10 Diana Tinoco 3 / 10 Diana Tinoco 4 / 10 Diana Tinoco 5 / 10 Diana Tinoco 6 / 10 Diana Tinoco 7 / 10 Diana Tinoco 8 / 10 Diana Tinoco 9 / 10 Diana Tinoco 10 / 10 Diana Tinoco

Abrimos este texto com um alerta. Antes de se precipitar na escolha de um prato, espreite-se as ementas dos dez restaurantes que marcam presença no festival Peixe em Lisboa. Nestas tasquinhas lideradas por chefes de cozinha, que ocupam entre esta quinta, 5, e até dia 15, o Pavilhão Carlos Lopes, estão à prova pratos preparados com diversas espécies de pescado e de marisco, a agradar todos os gostos. Do clássico polvo assado com batata-doce confecionado pelo chefe Hélder Chagas, do restaurante Ribamar, ao pastel de bacalhau e alho, de André Magalhães. “Ao bacalhau acrescenta-se uma espuma de alho e um estaladiço de queijo da Ilha”, descreve o chefe que aproveita a ocasião para dar a conhecer o seu novo restaurante, o Taberna Fina. Na “banca” do chefe Kiko Martins, haverá pratos dos seus seis restaurantes, como o taco de atum d’O Poke, e o ceviche puro, d’A Cevicheria. Já o choco marinado com fregoto (uma espécie de risoto mas cozinhado com massa italiana), com assinatura do chefe Pascal Meynard, será servido no balcão do Four Seasons Hotel Ritz.

De Sintra, o Arola faz-se representar com a feijoada do mar, cana de lombo ibérico, crumble de broa de milho, limão confit e plâncton, e um flan invertido de chococate branco e coco com gelado e maracujá. Na Casa do Bacalhau, para lá das pataniscas vencedoras do Concurso de Pataniscas, na edição do ano passado do festival, haverá bacalhau confitado a baixa tempertura com puré de cítricos. No Loco, de Alexandre Silva, o sames de bacalhau com grão de vaca e o caldo de caranguejo com lula e óleo de pimento assado são duas sugestões a ter em conta. No Kanazawa, Paulo Morais delicia com o chirashi feito com ouriço-do-mar, camarão, tamago e kizami, e no Ibo Restaurante, do chefe João Pedrosa, a escolha pode ir para o espada preto em molho agriodoce e bolo do caco de choco. Para fechar, prove-se o coscorão do rio até ao mar e o cevadotto de lagostim do rio com camarão do Mariscador, o novo restaurante do chefe Rodrigo Castela que tem data de abertura marcada ainda para este mês, na Praça do Campo Pequeno.

A lista dos 10 restaurantes

1 - Alexandre Silva, Loco

2 - André Magalhães, Taberna Fina

3 - Hélder Chagas, Ribamar

4 - Kiko Martins, A Cevicheria, O Poke, O Asiático, O Watt, O Surf and Turf, O Talho

5 - João Bandeira, Casa do Bacalhau

6 – João Pedrosa, Ibo Restaurante

7 – Pascal Meynard, Four Seasons Ritz Hotel

8 – Paulo Morais, Kanazawa

9 - Rodrigo Castelo, Mariscador

10 - Sergi Arola, Penha Longa Resort

Peixe em Lisboa > Pavilhão Carlos Lopes > Pq. Eduardo VII, Lisboa > 5-15 abr, qui (5 abr) 18h-24h, 6-14 abr 12h-24h, dom (15 abr) 12h-18h > €15 (1 dia), menores 12 anos grátis > dia económico: 9 abr, seg (entrada de €15 dá direito a um consumo de €10) > seg-sex 12h-15h, a entrada de €15 dá direito a duas degustações de €5