Restaurante Dogs: Aqui o cão não ladra

Quem escolher o cachorro fila (€7,90), no novo restaurante Dogs, em Lisboa, não terá uma tarefa fácil, fica o aviso. Às duas salsichas frescas, juntam-se a maionese, a alface-icebergue, o ovo estrelado e o tomate. Mas respire-se de alívio porque neste restaurante ninguém está à espera que se consiga comer sem sujar as mãos. A ementa do Dogs tem 13 cachorros, todos feitos com salsichas caseiras e com nomes de raças de cães, à exceção do cão de loiça (€7,90), a versão vegetariana do Dogs, e da opção no prato. Antes de se apresentarem as restantes sugestões, há que explicar a filosofia da casa. Motivados pela ideia de serem originais e diferentes dos “outros restaurantes com hambúrgueres e ovos escalfados com abacate”, a equipa formada por Carolina Henke, Pedro Mouzinho, Pedro Barros, José Fortunas, abriu a 22 de fevereiro o Dogs, na Lx Factory. “Servimos cachorros com salsichas caseiras, num sítio alegre, com bom ambiente e música a condizer”, define este quarteto. A descrição da ementa continua com o cachorro labrador (€8,50), que combina salsicha fumada, queijo, compota de frutos vermelhos e bacon, e que é o mais pedido pelos clientes. Mas há outra junção de sabores a ter em conta. Dessa lista, destaca-se o rafeiro, o mais simples, com salsicha alemã e batata-palha e o chihuahua, com salsicha alemã, guacamole, nachos e alface-icebergue. Para acompanhar, há batatas fritas com lascas de queijo (€3) e chips de batata-doce (€2,50). Guarde-se apetite para uma das sobremesas, a mousse de Oreo com hortelã, que promete agradar aos mais gulosos. Aqui o cão não ladra, mas morde-se em pequenas dentadas.

Dogs > R. Rodrigues Faria, 103, Lisboa > T. 91 208 6079 > seg-qui 12h-23h, sex-sáb 12h-24h, dom 12h-18h

Na ementa do Dogs não há só cachorros-quentes, também se pode pedir um hambúrguer ou uma das três sugestões de saladas, como a de queijo feta com tomate, cogumelos, cebola e alface (€8,50).