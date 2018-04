Herdade das Servas: Novos vinhos e outra imagem

Com o lançamento de duas novas colheitas dos topos de gama e de duas novidades absolutas, a Herdade das Servas consolida o presente e anuncia o futuro. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

As duas novas colheitas da Herdade das Servas recentemente apresentadas são: Reserva Branco 2016, que vai na segunda edição, e Vinhas Velhas Tinto 2014; as duas novidades: Colheita Tardia Branco e Licoroso Tinto, ambos em garrafas de 375 ml. Com eles, a família Serrano Branco assinala os seus 350 anos a produzir vinho no Alentejo, desde 1667, envolvendo 13 gerações. A efeméride originou também um retoque sugestivo na imagem dos vinhos e nos demais suportes gráficos da Herdade das Servas, com destaque para a inclusão da assinatura: Family Winegrowing Legacy Since 1667.

Esta longuíssima e feliz relação familiar com o vinho e o Alentejo conheceu uma das fases de maior fulgor em 1998, quando os irmãos Carlos e Luís Serrano Mira desenharam o projeto Herdade das Servas, centrado no seu património vitivinícola com oito vinhas distintas (não contíguas), perfazendo 350 hectares, em Estremoz, na adega, que dispõe do equipamento mais moderno, e no enoturismo. Ora, os vinhos agora lançados prenunciam outro salto qualitativo, deixando a ideia clara de que a nova equipa de enologia, com Luís Serrano Mira e Ricardo Constantino, e o responsável pela viticultura, Carlos Mira, pretende que sejam a expressão fiel do terroir de Estremoz: elegantes, personalizados, exibindo a sua frescura, sem madeira a mascará-los. O Reserva Branco 2016 tem presença tão cativante no nariz como na boca; o Vinhas Velhas Tinto 2014 impressiona com a estrutura elegante e complexa; o Colheita Tardia Branco é a grande revelação, com frescura, untuosidade e equilíbrio insuspeitados; o Licoroso Tinto é encorpado, cheio de fruta madura e guloso, só não surpreende.

Herdade das Servas Reserva Branco 2016

Feito de uvas das castas Arinto (50%), Verdelho (25%) e Alvarinho (25%), apresenta--se com aspeto límpido, cor palha, aroma frutado com leve tosta da barrica, paladar fresco, boa acidez e final elegante, persistente. Muito gastronómico. €16,50



Herdade das Servas Vinhas Velhas Tinto 2014

Alicante Bouschet (45%), Trincadeira (25%), Touriga Nacional (25%) e Petit Verdot (5%) são as castas presentes neste tinto de cor rubi profunda, aroma complexo com notas frutadas, florais, balsâmicas e de especiarias, e paladar volumoso com fruta madura. Para carnes vermelhas, caça e queijos intensos. €25,50



Herdade das Servas Colheita Tardia Branco

Feito de uvas da casta Sémillon sobremaduras e atingidas pela “podridão nobre”, começa por cativar com a cor dourada, a seguir com o aroma delicado a laranja madura, a alperce e a mel, depois com o paladar fino e rico, com grande frescura e final longo e persistente. €24 (375 ml)