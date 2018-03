No Criatura, em Lisboa, cozinha-se sem fronteiras

1 / 3 D.R. 2 / 3 D.R. 3 / 3 D.R.

É pela Travessa da Portuguesa, com as suas escadinhas em calçada, que se entra no novo restaurante Criatura, em Lisboa. Este é o acesso mais direto, porque há outro, igualmente bonito – o Palácio Verride, ao lado do Miradouro de Santa Catarina, agora transformado em boutique-hotel pela arquiteta Teresa Nunes da Ponte.

Uma vez lá dentro, enquanto se espera, por exemplo, pelos croquetes de leitão (€6, duas unidades) ou pelos camarões ao alho e malagueta (€15), apreciem-se as fotografias a preto e branco da fotógrafa britânica Bridget Jones, pertencentes à coleção privada de Joe Berardo. Entre rostos de mulheres e de homens desconhecidos, identificam-se os atores Anthony Hopkins e Kevin Spacey. São estes retratos, em grande formato, que decoram o restaurante Criatura (o nome é uma alusão ao Adamastor, figura monstruosa imaginada por Camões, e descrita n’Os Lusíadas, que está no miradouro vizinho). Para explicar ao que vamos, servimo-nos das palavras do chefe. “Uma ementa baseada na cozinha tradicional portuguesa, mais ampla e sem fronteiras, com inspiração na gastronomia das nossas ex-colónias pelo mundo”, define Bruno Carvalho, que assina também a ementa do gastrobar Suba, no topo deste palacete do século XVIII.

Nas entradas, servidas a qualquer hora do dia, há várias opções a ter em conta, como o pica-pau de novilho (€15) e as moelas à moda de Lisboa (€8). A estas junta-se ainda a salada de lentilhas com requeijão e citrinos (€12) e a tempura de caranguejo de casca mole com wakame e pepino (€13). Para uma refeição com mais substância, destaca-se o polvo à lagareiro (€16) e a posta mirandesa com batata e grelos (€22). Já o bacalhau confitado com grão e pak choi (€15) e a costela de novilho asiática com polenta e shitake (€18) são dois dos pratos principais em que o cruzamento com outras paragens se faz mais notar. “A minha ideia é valorizar a cozinha portuguesa e o que temos de bom”, sublinha Bruno Carvalho. À carta, o almoço ou o jantar pode terminar com o pudim Abade de Priscos, que aqui se serve com sorbet de laranja (€6) ou um bolo de chocolate (€6), a fazer as delícias de quem ali se sentar.

Criatura > R. de Santa Catarina, 1, Lisboa > T. 21 157 3055 > ter-sáb 12h-24h

Durante a semana, ao almoço, há um menu executivo (entrada, prato principal, sobremesa e um copo de vinho, €15), com pratos fixos, a cada dia da semana. Este mês, a ementa inclui arroz de cabidela (ter), bacalhau espiritual (qua), feijoada (qui) e cozido (sex).