O Macrobiótico: Escolhas equilibradas no restaurante do Porto

Um restaurante com cozinha criativa e saborosa que recorre a produtos sazonais, maioritariamente biológicos, e funciona também como padaria e mercearia

Lucilia Monteiro

O prato pousa na mesa, saltando à vista o cuidado na apresentação e a dose farta. Se o nome do restaurante, O Macrobiótico, não deixa dúvidas quanto à cozinha praticada, ainda há ideias preconcebidas a ultrapassar. “Muitos clientes pensam numa comida sem sabor, aborrecida, ou que não vão ficar saciados, mas depois reagem com um ‘vocês tratam-se muito bem’”, conta Joana Alves Simões, a proprietária. Tanto ela como a chefe de cozinha Raquel Rocha são formadas pelo Instituto Português de Macrobiótica e aprenderam que podiam seguir uma alimentação equilibrada, sendo criativas na confeção.

A cozinha, que segue o regime macrobiótico vegan, tem como base os cereais integrais, os legumes e as leguminosas, utilizando produtos sazonais e maioritariamente biológicos, de fornecedores locais. Um deles é a frutaria dos pais de Joana, na porta ao lado, na Rua do Bonfim, no Porto, onde a antiga gestora nasceu e cresceu. Os almoços funcionam com um menu diário (entre €4,90, com snack, e €9,90, com prato principal), apresentando sugestões como falafel de lentilhas em molho teriyaki, arroz de cogumelos e nabo prensado, ou soufflé de tofu e brócolos com arroz integral e grelos salteados. As sobremesas, adaptadas a esta filosofia, não têm qualquer tipo de açúcar. Servem-se ainda pequenos-almoços (há um menu super por €8, com creme de cereais, bolo e chá) e lanches.

Lucília Monteiro

O Macrobiótico funciona igualmente como padaria de confeção artesanal, com experiências regulares de novas variedades. No ar paira o cheiro do pão acabadinho de fazer, disponível em, pelo menos, três versões: o da casa (de trigo integral e centeio), o de sementes ou o de arroz, à venda por €3 e €4. No espaço sobressai ainda o antigo armário de merceeiro, pintado de verde, recheado de produtos para venda utilizados habitualmente na confeção do restaurante, como leguminosas, farinhas diversificadas, ervas aromáticas ou sementes. Esta foi a primeira peça adquirida pela proprietária e à sua volta construiu-se toda a decoração em tons de verde. No teto, destaca--se uma original rosácea, formada pelos legumes em gesso feitos pela ceramista Iva Viana. “Quis conciliar pormenores antigos e modernos”, diz Joana. Para manter o equilíbrio.

O Macrobiótico > R. do Bonfim, 63, Porto > T. 96 424 6130 > seg-sáb 9h-20h