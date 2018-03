Casa de São Matias: O Dão em progresso

Vêm das terras altas, no caminho da Estrela, vinhos com aromas e sabores impressivos, como é próprio da sua região. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Grande é a tradição vinhateira no Dão, incluindo a sub-região da Serra da Estrela, onde se encontra a Casa de São Matias com o seu solar oitocentista tipicamente beirão, de perfil robusto e austero, ou não fosse talhado em granito, e com os seus vinhedos, em Tourais, no concelho de Seia. Maior ainda é o património de castas brancas e tintas que ali existe e que permite fazer vinhos de qualidade excecional, inigualáveis, mas cujo prestígio decaiu, lamentavelmente, na segunda metade do século passado. Assiste-se, nos últimos anos, a uma inversão desse processo, com a recuperação de vinhas velhas e a chegada de novos produtores, num movimento a seguir com atenção.

Na Casa de São Matias, onde a tradição dos vinhos se reparte por seis gerações, aquele movimento encontrou eco em António Montenegro, que decidiu lançar a gama São Matias, com a enologia a cargo de um dos técnicos mais reputados do Douro, Francisco Gonçalves. O objetivo declarado é “dotar a região de mais um projeto de referência, que se destaque pela qualidade e pelo carácter”, tendo em conta que dispõe de um terroir “que dá origem a vinhos redondos e exuberantes, com aromas fortes e boa acidez, consequentes de uma altitude relevante que se define no palato”. Os vinhos que apresentam são de entrada de gama, estão no mercado, merecem atenção e despertam a curiosidade para os do patamar superior.

São Matias Branco 2016

Feito de uvas das castas Encruzado, Malvasia Fina e Bical, tem cor amarela citrina, aroma frutado com evidente mineralidade, paladar elegante, acidez, estrutura, tudo em bom equilíbrio, e final harmonioso, muito agradável. Apresenta clara vocação gastronómica. €5,99

São Matias Rosé 2016

Duas castas tintas, Tinta Roriz e Jaen, na origem deste vinho que tem uma bela cor salmão, aroma fresco com notas florais e frutadas, paladar com boa estrutura e acidez equilibrada, e final com alguma persistência. Foram produzidas apenas 5 500 garrafas. €5,99

São Matias Tinto 2014

De castas tintas que são típicas do Dão, como Jaen, Touriga Nacional, Tinta Roriz e Alfrocheiro, se fez este vinho, fermentado e estagiado em inox, que tem cor rubi profunda, aroma intenso a frutos pretos e vermelhos, com leves notas vegetais. Paladar elegante e fresco com taninos finos, acidez correta e final longo e persistente. €5,99