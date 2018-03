4º Festival Internacional do Ouriço do Mar: 17 dias de sabor intenso

A partir desta sexta, 23, e até 8 de abril, está de volta à vila da Ericeira o festival gastronómico dedicado ao ouriço do mar. A iguaria vai estar em destaque em 22 restaurantes, "showcookings" e nas jornadas técnicas, dedicadas à investigação científica

Não sabemos se existem mil e umas formas de cozinhar o ouriço do mar, mas há 22 restaurantes da Ericeira que nos vão mostrar algumas. Tudo acontece entre esta sexta, 23, e 8 de abril, cruzando a cozinha portuguesa com a de vários países. O restaurante Sul, um especialista a trabalhar esta iguaria, sugere um prato chamado mergulho no mar – e mais não se pode dizer -, na Marisqueira Brisa, junto à arriba da praia dos pescadores, onde se vê um fantástico pôr-do-sol, os ouriços vão ser servidos ao natural e no japonês Uni Sushi, no centro da vila, há gunkan com ouriço do mar. Na praia do Sul, o 7 Praias da Baleia preparou risoto de ouriços do mar com camarão grelhado, e mais a norte da vila, o Ti Matilde, propõe açorda de ouriços do mar.

Mas a Mostra Gastronómica não é tudo no 4º Festival Internacional do Ouriço do Mar, que começa esta sexta, 23, com as Jornadas Técnicas (que reúne ideias e projetos de investigação e preservação deste animal), no Auditório da Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, e a presença de investigadores nacionais e internacionais. A participação é gratuita até ao limite dos lugares. O evento gastronómico prolonga-se até 8 de abril, com iniciativas em vários pontos da vila, entre as quais se destacam as sessões de showcooking. Nas tardes de sábado e domingo, dias 24 e 25, o Mercado Municipal, recebe vários chefes de cozinha nacionais e internacionais como os portugueses Vasco Lello, José António Nunes, Emídio Concha de Almeida, António Cavaco, Rodrigo Castelo, Margarida, Bessa Rego e José Pinheiro, e ainda o italiano Marco Martini, responsável pelo restaurante Marco Martini Restaurant (1 estrela Michelin) e o brasileiro Bruno Moreira-Leite. O que também não deve perder nestes dias de festival é a oportunidade de participar nos passeios Vamos à Maré, promovidos pela Go Foodies. Acompanhados pelo cientista Ricardo Melo, são realizados na maré vazia, na praia de Ribeira de Ilhas, a altura e sítio ideal para a observação, identificação e apanha de ouriços do mar e de algas.

Jorge Sim

4º Festival Internacional do Ouriço do Mar > vários locais e restaurantes, Ericeira > 23 mar-8 abr