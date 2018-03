Clássico e sempre atual, o Nacional é uma referência da cozinha regional

Muitos anos ao serviço da cozinha regional com ambiente familiar, atendimento gentil e preços justos. E, na época dela, há lampreia do Mondego

Divulgacao

Instalado num edifício antigo da zona histórica de Coimbra (junto das Galerias Amado, na baixa da cidade), há 41 anos, o Nacional é uma referência da gastronomia regional, com propostas diversificadas e pratos bem servidos, saborosos, a preços acessíveis. Tem três salas − uma no rés do chão para grupos e duas em cima com serviço à carta, cada uma decorada a seu modo − e clientes certos, sobretudo da classe média/alta coimbrã. Como restaurante de cozinha regional situado na cidade do Mondego inclui nas suas especialidades a lampreia. Este ano, apresenta-se mais pequena e menos gorda, devido às condições adversas do tempo, mas a verdade é que sabe muito bem, por muito mérito de Adriano Rodrigues, que chefia a cozinha desde o início. Aqui não há lampreia importada, só do Mondego.

A ementa tem duas ou três sugestões do dia que fixam as atenções dos clientes, por serem sempre pratos bem feitos e saborosos, como a tibornada de bacalhau, à segunda-feira; a feijoada à transmontana, terça; o arroz de pato à moda antiga, quarta; as pataniscas de bacalhau com arroz de feijão ou de tomate, quinta; o cozido à portuguesa, sexta; o bacalhau à italiana (que é uma criação do chefe inspirada no bacalhau com natas), o polvo à lagareiro e a carne de porco à alentejana, ao sábado. Além destes, há especialidades bem conhecidas, como a lampreia, na sua época, em arroz, bem temperada, bem confecionada e muito bem servida; os filetes de tamboril com arroz de berbigão, com o polme e a fritura corretos, e o arroz cremoso, de sabor suave e rico; a paelha de marisco com gambas, sapateira e amêijoas, com o arroz solto e saboroso; o capão, quando há, com arroz pardo; e outros que nunca desiludem, como o peixe fresco do dia, para cozer ou grelhar. Bons petiscos para entreter enquanto se aguarda o prato, como a entrada do mar, com amêijoas, gambas e polvo, em três tacinhas; a beirã, com chouriça, morcela e entremeada grelhadas; e a saloia, com queijo Serra, paio e presunto. Boa doçaria caseira com o doce da casa, o leite-creme e o arroz-doce em destaque. Na garrafeira nota para a seleção do mês com vinhos a preços convidativos, quer em garrafa, quer a copo. Serviço eficiente e simpático.

D.R.

Nacional > R. Mário Pais, 12, 1º, Coimbra > T. 239 829 420 e 917 570 856 > seg-sáb 12h-15h, 19h-22h30 > €20 (preço médio)