Séries, a nova linha experimental da Real Companhia Velha, é uma boa surpresa

A casa apresentou seis varietais, com castas da região, que vieram enriquecer a coleção e despertar a curiosidade dos apreciadores de vinho. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Dois brancos, das castas Donzelinho e Gouveio, e quatro tintos, de Tinto Cão, Malvasia Preta, Cornifesto e Bastardo, são as novidades com que a Real Companhia Velha, a mais antiga empresa de vinhos de Portugal, com mais de dois séculos e meio de atividade, e uma das mais emblemáticas, presenteia os apreciadores no início deste ano. Três já se encontram no mercado: Donzelinho Branco 2016, Malvasia Preta Tinto 2015 e Bastardo Tinto 2014, os outros três sairão logo após a chegada da primavera, todos ao mesmo preço de 17 euros. Pertencem à linha experimental Séries, na qual, segundo Jorge Moreira, diretor de enologia da empresa, em que se procura fazer vinhos “excecionais”, quase sempre a partir de “velhas” castas da mais antiga região demarcada do mundo. “Vinhos que serão sempre ensaios em que procuramos explorar diferentes técnicas, castas ou abordagens que nos ensinem algo passível de vir a ser aplicado na nossa gama comercial”, continua.

A verdade é que são vinhos únicos, que marcam a diferença e refletem, cada um a seu modo, a natureza do Douro. O Donzelinho é floral, fresco, leve, exótico; o Gouveio apresenta-se mais complexo no nariz e estruturado na boca; o Tinto Cão mostra rusticidade no aroma e no paladar, mas tem um perfil distinto; o Malvasia Preta revela caráter, que se afirma no aroma e no paladar intensos; o Cornifesto exibe notas vegetais e acidez vibrante; o Bastardo é um senhor de boa linhagem com aroma fino e concentrado, e paladar elegante e charmoso. As garrafas, poucas, vão ser disputadas.

Real Companhia Velha Séries Donzelinho Branco 2016

Tem um perfil aromático muito agradável em que sobressaem notas de flores e frutos cítricos, e um final breve, mas agradável. Promete boa companhia para entradas com salmão e para pratos de cozinha asiática. São 1556 garrafas. €17

Real Companhia Velha Séries Malvasia Preta Tinto 2015

Fermentado em inox e estagiado por oito meses em madeira usada, tem cor aberta, paladar elegante com taninos finos e final longo e persistente. Insinua-se para a mesa com pratos como bife de atum, carnes brancas e pastas italianas. Só 666 garrafas. €17

Real Companhia Velha Séries Bastardo Tinto 2014

Bela cor granada, aroma complexo com boas notas de frutos pretos e vermelhos, final longo e sedutor. É um senhor vinho com manifesta aptidão gastronómica que se harmoniza tanto com um bom guisado como com caça. 1573 garrafas. €17