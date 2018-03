Adega do Sossego: Apaziguar o estômago em Melgaço

Restaurante muito tranquilo e agradável com boa cozinha tradicional à base da lampreia, do bacalhau e das carnes. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante em Viana do Castelo

Lucília Monteiro

Um dos “postos cimeiros” da gastronomia do Alto Minho é o da lampreia – os outros são o do arroz de sarrabulho, da “aranhola no carro” (género de santola) e do bacalhau à Margarida da Praça, segundo António Manuel Couto Viana, poeta e gastrónomo vianense, perito na matéria –, e um dos lugares seguros para saborear essa iguaria encontra-se na beira do rio Minho, junto de Melgaço, na Adega do Sossego. Instalado numa casa rural antiga bem restaurada, mantendo a simplicidade e ganhando o devido conforto, o restaurante tem uma sala principal ao lado da cozinha, outra mais descontraída com garrafeira e petiscos, um pequeno anexo de 16 lugares para refeições privadas, como as de negócios, por exemplo, e um salão para eventos. Tudo convidativo.

A ementa é curta, na medida exata do que os clientes procuram: lampreia e sável, nas suas épocas; bacalhau, naco de vitela e costeletão de boi, diariamente; cabrito assado à moda de Melgaço, ao domingo. Acrescem as entradas, em número significativo, entre as quais se destacam a cabeça de porco fumada com molho verde, a tábua com queijos de cabra, de ovelha e de vaca; o prato de enchidos com alheira, chouriço de carne e chouriço ceboleiro; o presunto; e, para grupos, bolos de bacalhau, croquetes e rissóis. Petisco raro, a não perder, é a lampreia seca fumada que pode ser demolhada e assada na brasa, panada com ovo ou cozida com presunto e salpicão no recheio. Nos pratos principais, a lampreia à bordalesa ou em arroz, conforme as preferências, justifica a fama que tem pela sua qualidade e pela maneira exemplar como é confecionada; o sável não consta da ementa, mas, quando há, faz-se com arroz de debulho, como manda a tradição, ou assado na brasa, e surpreende; o bacalhau é bom e o favorito dos vizinhos espanhóis, sobretudo à moda da casa, tipo Narcisa, com a posta frita, a cebolada e as batatas às rodelas; o naco de vitela não precisa de mais do que sal para ir à brasa e vir tenro, suculento e sedutor; o costeletão de boi que, bem dividido, dá para dois, também satisfaz plenamente; o cabrito com arroz amarelo, feito no forno com um caldo enriquecido com o “pingo” da carne, é a grande iguaria de domingo. Por encomenda, prepara-se uma cabidela de galo caseiro memorável. Doçaria tradicional com o leite-creme queimado em destaque. A garrafeira exibe praticamente todos os vinhos Alvarinho e espumantes da região, incluindo os da casa, que predominam. Serviço eficiente.

Adega do Sossego > Peso, Melgaço, Viana do Castelo > T. 251 404 308 > qui-ter 12h-15h, 19h-22h > €25 (preço médio)