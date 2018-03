Arroz de tamboril, por Anderson Miotto

Descascar e saltear as gambas.

Descascar e saltear as gambas.

Num tacho, refogue a cebola com manteiga, coloque o risotto e deixe fritar um pouco. De seguida refresque com vinho branco. Junte um pouco de caldo de marisco e os pimentos cortados em cubos.

