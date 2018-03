Bairrada em Lisboa: Comer, beber e conhecer

O crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, antecipa o Bairrada@LX, este sábado, 10, no Mercado da Ribeira. Uma oportunidade para descobrir os sabores da região bairradina, como o espumante e o leitão

Este sábado, 10, a Bairrada apresenta-se em Lisboa, no Mercado da Ribeira, com uma mostra de vinhos e sabores, designada Bairrada@LX, na qual se incluem os espumantes, os vinhos brancos, rosados, tintos e licorosos, e também, como não podia deixar de ser, o leitão à Bairrada e outras iguarias (do restaurante Rei dos Leitões, que é garantia de qualidade). É bom que o faça, porque tem vinhos excelentes para mostrar, aos quais o mercado não tem dado o devido relevo por estar sujeito aos ditames da moda.

A maioria dos consumidores, incluindo muitos enófilos, ignora os vinhos da Bairrada, porque não os conhecem, devido à escassa, ou mesmo nula, representatividade que têm nas prateleiras e nas cartas dos restaurantes. Há nisto uma certa perversidade: uma região capaz de produzir vinhos de excelência, ao nível dos melhores do mundo, e com potencialidades indesmentidas, tem sido ingloriamente esquecida. Por isso se recomenda a visita à Bairrada@LX, uma oportunidade para provar os vinhos, falar com os produtores, conhecer as suas histórias e, até, fazer compras. A par das novidades haverá antiguidades e coisas raras – ah, e como são bons os vinhos velhos da Bairrada! – de duas dezenas de produtores: Adega de Cantanhede, Ataíde Semedo, Campolargo, Carvalheira Wine Creators, Casa de Saima, Casa do Canto, Caves Messias, Caves do Solar de São Domingos, Caves São João, Filipa Pato, Kompassus, Luís Pato, LusoVini, Quinta das Bágeiras, Quinta de Baixo, Quinta do Ortigão, Rama & Selas, Sidónio de Sousa, Vadio, VPuro.

Em jeito de aperitivo, apresentamos três novos vinhos – um espumante, um branco e um tinto – que estarão em prova.

Casa do Canto Baga Bairrada Bruto Branco 2015

Espumante branco feito de uvas tintas Baga, com aspeto cristalino, bolha fina e abundante, aroma intenso com notas de frutos secos e de flores, paladar frutado, suave, com grande frescura e persistência no final de boca. Ideal para aperitivo, mas inegável aptidão gastronómica. €7,70

Messias Bairrada Clássico Branco 2012

Duas castas brancas bairradinas, Bical e Cerceal, neste branco da categoria "Bairrada Clássico". Aspeto brilhante, cor dourada com alguma evolução, paladar equilibrado com acidez e mineralidade a brilharem. Pede a companhia de pratos bem elaborados. €20

Marquês de Marialva Grande Reserva Tinto 2011

Feito de uvas das castas tintas Baga e Touriga Nacional, em partes iguais, tem cor granada intensa com reflexos violáceos, paladar elegante, frutado, suave. Gastronómico, acompanha tão bem carnes grelhadas e caça como queijos curados. €15

Mercado da Ribeira, Av. 24 de Julho, Lisboa > 10 mar, sáb 15h > €10