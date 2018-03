A nova loja d'A Padaria Portuguesa é um laboratório

Haverá sempre novidades nestes 500 metros quadrados que funcionam como laboratório, padaria, pastelaria e cozinha

As portas da nova Padaria Portuguesa LAB, em Lisboa, abriram às 7h30 de um dia cinzento. Mas nem o frio nem a chuva desmotivaram quem por ali passou de guarda-chuva aberto. A 59ª loja desta cadeia é muito mais do que uma simples padaria e pastelaria: “É o nosso laboratório, onde criamos e testamos novos produtos”, explica Carlos Pina, responsável pela qualidade e inovação. A passagem de um laboratório minúsculo, com cerca de 15 metros quadrados, para esta casa, com mais de 500, faz com que tudo seja possível. “Não há restrições, queremos que funcione como um centro de inovação.”

No balcão principal, em pedra lioz, está o pão artesanal, uma das grandes novidades da padaria. Ali estão alinhadas cinco variedades (entre €2,40 e €2,70, por 1 kg), feitas com farinha de moleiro, água e sal, e de fermentação lenta. “Desde o fazer a massa até esta entrar no forno são precisas 24 horas”, descreve o pasteleiro e padeiro Paulo Gonçalves que se dedicou com afinco, durante dois meses, a criar as cinco receitas: 100% trigo (mistura de três tipos de farinha de trigo), mistura (trigo e centeio), 100% de centeio (farinha integral biológica de centeio), broa de milho (farinha de milho, centeio biológico integral e dois tipos de farinha de trigo) e espelta e sementes (mistura de farinha integral biológica de espelta e trigo, sementes de sésamo, linhaça, girassol e abóbora).

“Para fazer pão, é preciso conhecer as farinhas, as suas moagens e os tempos de cozedura. Já a pastelaria exige técnica, mas basta seguir a receita", resume Paulo, um dos colaboradores mais antigos da Padaria Portuguesa. Porém, há mais novidades nesta loja, como o bolo de morangos e de mascarpone (€21) ou os bolinhos de mel e alfazema (€2,20), sandes, saladas e, em breve, pratos quentes. Vale a pena experimentar, antes de tirar conclusões precipitadas.

A Padaria Portuguesa > Lab Av. da República, 39, Lisboa > T. 21 793 1571 > seg-dom 7h30-21h