Ramen: 19 restaurantes em Lisboa e no Porto onde provar a massa sem fim num caldo saboroso

Há pouco mais de um ano, o chefe brasileiro Ruy Leão viajou para o Japão com o propósito de comer ramen. Em Fukuoka, conhecida como a capital mundial do ramen, “comia três por dia. Era uma loucura”, recorda. O mesmo fez em Osaca, Quioto e Tóquio, onde durante duas semanas absorveu toda a cultura da sopa asiática que chegou à Estrela Michelin com o Tsuta, em Tóquio. O objetivo da viagem era a abertura do seu Japo - Tokyo Flavours, no Tasty District, um restaurante totalmente dedicado ao ramen e à comida asiática servida em taças (como o chirashi), mas que acabou por durar apenas meio ano, tendo fechado em dezembro.

Enquanto não o reabre, numa outra zona da Baixa do Porto – o que deve acontecer antes do verão – é na sua tasca japonesa Shiko que serve o tan tan, o karé ou o miso ramen (mediante encomenda com 24 horas de antecedência), feitos com cachaço ou barriga de porco, ingredientes do dia e “muita paciência”. O chefe, natural do Recife, Brasil, adora “a explosão de sabores” deste prato. O novo Japo de Ruy Leão deverá privilegiar o serviço ao balcão, à imagem de muitos restaurantes informais de ramen japoneses, onde os clientes devoram o caldo com tamanha rapidez, numa espécie de “fast and fun” (rápido e divertido).