Risotto com bacalhau, por Joe Wicks

Receita do livro Cozinha Fitness, de Joe Wicks, editado pelo Clube do Autor

Ingredientes (4-6 pessoas)

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

1 alho-francês, finamente cortado

5 fatias finas de bacon, cortadas em tiras de 1 cm

2 dentes de alho, finamente cortados

200 g de cogumelos castanhos fatiados

2 colheres de chá de pimentão-doce

1 colher de sopa de polpa de tomate

250 g de arroz arbório ou de risotto

750 ml de caldo de galinha

6 filetes de 150 g cada de bacalhau sem pele

Sal e pimenta

16 tomates-cereja, com rama, se possível

Ramo de salsa, grosseiramente picada e quartos de limão (para servir)

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180º C (ventilação 160º C/gás 4).

Aqueça metade do azeite numa caçarola ou numa frigideira que vá ao forno em lume médio a forte. Deite a cebola, o alho-francês e as fatias de bacon e deixe refogar 4 minutos, até a cebola começar a amaciar. Junte o alho picado e os cogumelos e continue a mexer durante mais 2 minutos.

Junte a polpa de tomate, o pimentão-doce e o arroz e continue a saltear durante mais 30 segundos. Deite o caldo e deixe levantar fervura, antes de tapar e levar ao forno pré-aquecido. Cozinhe o arroz durante 12 minutos. Aqueça o restante azeite numa frigideira em lume forte.

Tempere o bacalhau com sal e pimenta e ponha-o com cuidado dentro da frigideira. Aloure de ambos os lados – não o cozinhe demasiado, deve apenas alourá-lo. Coloque o bacalhau numa travessa e repita o processo com o resto do óleo e do bacalhau.

Retire o risotto do forno e mexa bem o arroz. Coloque o bacalhau e os tomates-cereja por cima do arroz e, depois, volte a pôr no forno, mas sem tampa. Asse tudo durante 10 minutos, até que o bacalhau fique cozinhado e o tomate macio.