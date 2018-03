Portugal Restaurant Week: Está aí a semana dos menus a 20 euros com assinatura de chefe

O salmonete grelhado com anchovas, alcaparras, batata e mostarda antiga, o cozido à portuguesa com bacalhau, cabeça de xara e caldo do cozido ou o tornedó de novilho com molho de Madeira, legumes e batata rosti são alguns pratos assinados por chefes com estrela Michelin que vão estar à prova durante a Portugal Restaurant Week. A semana gastronómica com menus a 20 euros começa esta quinta-feira, 1, e prolonga-se até domingo, 11, em mais de uma centena de restaurantes em todo o País

É com a entrada de cavala com lulas, pepino, coucous e pimentos que se dá início ao menu servido no restaurante Eleven, em Lisboa, durante a iniciativa Portugal Restaurant Week, que começa esta quinta-feira, 1. O almoço (os jantares no Eleven já esgotaram, fica a nota) pode prosseguir com o salmonete grelhado com anchovas, alcaparras, batata, mostarda antiga ou com o pato cruzado de Challans com nabo, daikon, ameixa e molho de mirim. Para terminar a refeição, e dependendo do gosto de cada um, prove-se a sobremesa Ferrero Eleven ou a seleção de queijos. Todos estes pratos fazem parte dos menus habituais do restaurante lisboeta chefiado por Joachim Korper.

O Eleven, juntamente com o Largo do Paço, em Amarante, e o Willie’s, em Quarteira, no Algarve, são os restaurantes estrelados Michelin que se destacam na 18.ª edição do Portugal Restaurant Week, organizada pela plataforma de reservas online The Fork, que até domingo, 11, vão apresentar menus a €40. A estes três convidados de honra, juntam-se mais de uma centena de restaurantes localizados em 13 cidades distribuídas pelos distritos de Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Aveiro, Faro, Guarda e Funchal – que, tal como nas edições passadas, vão apresentar, menus de €20, com direito a uma entrada, prato principal e sobremesa.

Deixamos Lisboa e viajamos agora até Amarante para nos sentarmos à mesa do Largo do Paço, comandado pelo chefe Tiago Bonito. Neste restaurante, que ocupa uma antiga casa senhorial, estão à prova pratos do último menu de outono-inverno: cogumelos selvagens, castanhas e avelã, para entrada; cozido à portuguesa preparado com bacalhau, cabeça de xara e caldo do cozido, e leitão à Bairrada com batata confit, salada crocante e laranja sanguínea, nas sugestões principais. A finalizar há Algodão Doce, preparado com arroz doce, chocolate e canela.

Para terminar a volta pelas novidades vale a deslocação ao restaurante Willie’s, em Quarteira, conduzido pelo chefe alemão Willie Wurger. Ali podem saborear-se iguarias que fazem parte da ementa habitual, começando pela escolha da entrada: pato levemente fumado com ervilhas frescas e couli de framboesa; Willie's Ravioli de marisco e peixe com molho de Vermute ou gnocchi de queijo de cabra em cremoso de cogumelos Morilles e salva crocante. Segue-se o peixe-galo em espinafre com molho de champanhe e mousse de batata, ou se se preferir carne, o tornedó de novilho com molho de Madeira, legumes e batata rosti. Mas guarde-se apetite para saborear uma destas sobremesas: mil-folhas de mousse de chocolate branco e framboesas; panacotta de flor de amendoeira com redução de laranja ou o crepe com morangos Romanoff e gelado de canela.

“O Portugal Restaurant Week tem como objetivo dar acesso a restaurantes de alta cozinha a um preço mais acessível. Todos eles são restaurantes com posicionamento de topo”, diz Sérgio Sequeira, diretor da The Fork em Portugal. Da longa lista fazem parte, por exemplo, os restaurantes lisboetas Terraço by Rui Paula, O Nobre, da chefe Justa Nobre, Cervejaria Liberdade e o Volver de Carne y Alma. Já no Porto, o Astória, o Portucale ou o Porto Palácio, entre outras moradas.

Tal como nas edições anteriores, a semana gastronómica tem uma componente solidária: €1 do valor total do menu reverterá a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro e da Make-a-Wish. Nota importante: para garantir lugar à mesa do restaurante onde quer almoçar ou jantar, há que fazer as reservas no site TheFork.pt ou na App TheFork.

Portugal Restaurant Week > 1-11 mar > Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Aveiro, Faro, Guarda e Funchal > reservas no site www.thefork.pt ou na App TheFork > €20