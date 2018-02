Ramen, ou o segredo da massa estendida à mão. Já provou este prato de origem chinesa?

Esta semana a VISÃO Se7e andou a caldos. Experimentou vários ramen, um prato de origem chinesa e vulgarizado pelos japoneses, no qual se mergulha a massa de trigo trabalhada à mão numa sopa consistente e que serve de refeição. Conheça as origens destes caldos que estão na moda e saiba os restaurantes, em Lisboa e no Porto, onde pode saboreá-los na edição que estará esta quinta-feira, 22, nas bancas