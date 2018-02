Restaurante Nogueira’s Porto: Ode à carne

Os irmãos Ivo e Henrique Nogueira abriram o segundo restaurante Nogueira's − com design de interiores de Paulo Lobo − que aposta nas carnes na grelha. E, com ele, regressam ao Porto, a cidade onde nasceram

Lucília Monteiro

O restaurante Nogueira’s que juntou Ivo e Henrique, 27 e 24 anos respetivamente, começou por abrir em Lisboa, há três anos, numa casa na Avenida 24 de Julho. Mas o Porto, onde nasceram e vivem, sempre esteve no horizonte dos dois irmãos que, desde miúdos, se habituaram a ver o pai, Octávio Nogueira, na grelha do seu negócio das churrasqueiras. Daí que este segundo Nogueira’s, que abriu em novembro na Rua de Ceuta, no Porto, lhes seja “especial”, e não tenham, por isso, deixado os créditos por mãos alheias.

Com dois pisos – lounge/bar em cima, restaurante com 140 lugares em baixo – apostaram no design de interiores de Paulo Lobo, sem querer criar um ambiente demasiado sofisticado. “A ideia foi juntar qualidade e conforto, num ambiente descontraído e de partilha”, diz-nos Ivo Nogueira, formado em gestão e que foi piloto de automóveis de competição. O restaurante distingue-se pelas carnes, “de qualidade, vindas de vários pontos do mundo” e cozinhadas na grelha, pois, como se fosse uma evolução das churrasqueiras do pai.

Lucília Monteiro

Para partilhar (ou não) inicie-se a refeição com o crioulo (salsicha frita com salteado de cebola), pulled pork bao (carne de porco cozinhada ao vapor), bolas crocantes de alheira (€6,90) ou tártaro bárbaro (€10,90). Depois, escolha-se a carne que vai à grelha: a picanha, a maminha laminada, a entraña (€17), o black angus New York Steak (€23), o carret de borrego (€20), o chuletón (€42), o mix grill (€50/para 4 pessoas) ou o lombo de boi com camarão tigre (€59/para 2 pessoas). Cada prato pode acompanhar com sugestões improváveis como palitos polenta, puré de brócolos, salsa de abacaxi grelhado ou frittata de jalapeños, queijo e bacon. Para beber, sugerem-se os vinhos, escolhidos diretamente da garrafeira na sala, ou as sangrias, que são já uma referência no Nogueira's. No final, prove-se o crepe da mamã com gelado de cheesecake e frutos do bosque (€5,50) − um dos doces da mãe Elisabete −, ou o grand gateau de Toblerone (€12,50/para 3 pessoas). É que também as sobremesas são para partilhar − se conseguir resistir, pois.

Lucília Monteiro

Nogueira's > R. de Ceuta, 23, Porto > T. 91 518 1515 > dom 13h-15h, seg-qui 12h-15h, 20h-23h, sex-sáb 12h-15h, 20h-23h45