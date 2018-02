Desejo, cobiça e paixão: Três vinhos para o Dia dos Namorados

A propósito do Dia dos Namorados, alguns produtores têm associado o vinho ao amor. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre promoções inteligentes e contínuas, em vez dos lamentos sobre a falta de reconhecimento da qualidade dos nossos vinhos

Graças ao Dia dos Namorados, alguns produtores tomaram a iniciativa de associar o vinho ao amor e à vida. Não é novidade que o vinho, entre outras potencialidades, tem o condão de falar aos sentidos, de despertá-los, e de incentivar a arte de viver.

A empresa José Maria da Fonseca chamou a música, na voz de António Zambujo e no ritmo da guitarra, para juntar ao Periquita tinto, marca quase mítica da casa. O Periquita Edição Especial António Zambujo 2014 “tem um paladar frutado com taninos melódicos, ora suaves ora em evidência, como a música de António Zambujo”, afiança o produtor. Para acompanhar o vinho, oferece-se o download do álbum do cantor Rua da Emenda. É bem visto!

Mais discreta, a empresa Caminhos Cruzados, produtora de vinhos do Dão, sugere o seu Titular Blush Edition 2017 pela simples razão de ter uma cor muito leve, sem deixar de ser complexo e estruturado. Ora aí está, a verdade é que se trata de um bom e bonito rosé, apropriado para alegrar a vista e também o paladar. A Herdade dos Grous limitou-se a vir agora chamar a atenção para o seu Herdade dos Grous Moon Harvested 2014, certamente a contar com o efeito da carga romântica que o nome contém, a que acresce a grande qualidade do vinho.

Em Portugal, onde há um património vitivinícola de exceção com marcas consagradas internacionalmente, ouve-se em todos os cantos a mesma lamúria: os nossos vinhos estão entre os melhores, mas não lhes dão o devido valor; não se vê publicidade capaz de sensibilizar o consumidor para a qualidade dos vinhos e o seu real valor. Aproveitem as oportunidades, mesmo que pareçam ingénuas, como a do Dia dos Namorados.

Periquita Edição Especial António Zambujo 2014

De um lote com as castas Castelão (50%), Touriga Nacional (33%) e Touriga Francesa (17%), tem cor rubi, aroma intenso com notas frutadas e florais, apontamentos de especiarias e um toque de madeira. Paladar cheio de fruta com taninos macios, acidez correta, final longo e muito agradável. €14,99

Titular Blush Edition 2017

De uvas da casta Touriga Nacional, apresenta um tom muito bonito, entre o rosa e o alaranjado, aroma intenso e fresco com prevalência de frutos vermelhos. Paladar elegante, com assinalável estrutura que o recomenda para a mesa, embora também se possa beber só. €5,25

Herdade dos Grous Moon Harvested 2014

A casta Alicante Bouschet está na base deste vinho que fermentou em lagares com maceração intensa e estagiou em barricas novas de carvalho francês. Cor rubi quase opaca, aroma complexo a frutos pretos, com notas de madeira. Paladar rico, com taninos maduros, e final longo e persistente. €42