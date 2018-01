Xisto Week: A cozinha genuína aquece os dias frios nas Aldeias do Xisto

Sopa feita na panela de ferro, cabrito estonado em forno de lenha, couve recheada com migalhada de chanfana servem-se à mesa dos restaurante das Aldeias do Xisto até 14 de fevereiro

Nesta época do ano, as temperaturas são baixas – e podem, mesmo, chegar aos graus negativos em muitas das 27 Aldeias do Xisto espalhadas pelas serras do Açor, Zêzere e Lousã, e na região do Tejo-Ocreza. Nada que impeça, bem pelo contrário, de nos sentarmos à mesa de um dos 11 restaurantes que aderiram à Xisto Week que, até 14 de fevereiro, servirá alguns dos pratos tradicionais de cada região.

Nos menus Espírito do Lugar – cujas reservas podem ser feitas através da plataforma bookinxisto.com – recuperam-se receitas antigas como a sopa na panela de ferro, o cabrito estonado em forno de lenha, a couve recheada com migalhada de chanfana, a broa de enchidos, a canja de pato do rio, a tigelada da terra com geada ou o crocante de nabada (doce de nabo) de Semide. “Os menus foram preparados tendo em conta as ligações territoriais e os lugares”, sublinha Rui Simão, coordenador da ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto.

Além deste pratos servidos nos restaurantes (ver lista em baixo), estão previstos quatro jantares especiais que juntam dois chefes de cozinha. O primeiro acontece no dia 3 de fevereiro, com os chefes Flávio Silva e Vasco Lello no restaurante Buke, do Villa Pampilhosa Hotel, em Pampilhosa da Serra. E no dia 10, os chefes Vítor Fernandes a Luís Miguel Rodrigues vão estar no restaurante Museu da Chanfana, em Miranda do Corvo, Lousã. Os restantes aguardam marcação da data.

LISTA DOS RESTAURANTES ADERENTES

AÇOR

Restaurante O Pascoal > Fajão, Pampilhosa da Serra > T. 235 751 219

Restaurante O Buke > Villa Pampilhosa Hotel, R. Arlindo de Almeida Esteves, Lote 8E, Pampilhosa da Serra > T. 235 590 010

Restaurante João Brandão > Hotel Rural Quinta da Geia, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital > T. 238 670 010

FUNDÃO

Restaurante Fiado > R. do Espírito Santo, 5, Janeiro de Cima, Fundão > T. 272 745 024

LOUSÃ

Restaurante Museu da Chanfana > Parque Biológico Serra da Lousã, Miranda do Corvo > T. 239 538 445

Restaurante Sabores da Aldeia > Candal, Lousã > T. 239 991 393

Restaurante Varanda do Casal > Casal de São Simão, Figueiró dos Vinhos > T. 236 628 304

TEJO/OCREZA

Restaurante Adega dos Apalaches > Rua Senhora das Neves, Roqueiro, Oleiros > T. 272 654 257

Restaurante Santo Amaro > Rua 1 de dezembro, Sertã > T. 274 604 115

Restaurante Casa Ti’Augusta > Figueira, Proença-a-Nova > T. 274 822 134

Restaurante D. Sesnando> R. de Coimbra, Penela > T. 239 561 207

Xisto Week > Aldeias do Xisto > bookinxisto.com > até 14 fev