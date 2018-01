Sabores do Minho (e não só) no restaurante Torres, em Vila Verde

Cozinha de base minhota, com alguma inovação, num restaurante informal e muito agradável. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Torres, no lugar da Bouça, Ponte de S. Vicente, perto de Vila Verde

Marco da cozinha regional, que vem do final da década de 60 do século passado, este restaurante deve o nome e a fama ao casal Maria Augusta e António Torres, cujos descendentes souberam honrar a herança familiar, preservando a qualidade da gastronomia, modernizando as instalações e estendendo a sua influência a mais três estabelecimentos em terras do Minho: o Pórtico e o Augusta, em Braga, e o Torres, em Famalicão. Aqui, onde tudo começou, no lugar da Bouça, Ponte de S. Vicente, para as bandas do Gerês, a cinco quilómetros de Vila Verde, encontram-se duas salas acolhedoras, garrafeira, aquário, cozinha, salões para eventos, jardim e esplanada com ambiente familiar e gastronomia tradicional. Mas não rejeita a inovação e é capaz de surpreender. Dá preferência aos produtos da região, na sua época, e aposta na qualidade, com peixes e mariscos frescos, carnes certificadas barrosã e minhota, e cabrito do monte.

A ementa é extensa, distinguindo-se algumas especialidades sazonais, como as papas de sarrabulho, que podem ser entrada ou prato principal, neste caso a acompanhar rojões, e o cozido à portuguesa, que é faustoso, ambos de outubro a abril; a lampreia em arroz, à bordalesa ou assada no forno, esta por encomenda, e o sável de escabeche (simples, para entrada; guarnecido com batatas cozidas, para prato principal), ou frito com açorda de ovas ou arroz de grelos, de janeiro a maio; e a caça, com perdiz, tordos e coelho, na época. Há outras especialidades que são permanentes, como o bacalhau à Torres, que lembra o Zé do Pipo em versão mais cuidada; o crocante de rodovalho com arroz de grelos e os filetes de pescada fresca com arroz de tomate, em combinações clássicas do peixe da costa com os populares arrozinhos; o arroz de cabidela, com o molho aveludado e a carne firme de autêntico “pica-no-chão”; o cabrito assado com batatas e arroz de forno (com os miúdos do chibinho); as carnes certificadas na costeleta, no rosbife e assadas no forno a lenha (nispo, acém, aba e outras partes menos nobres, mas não menos saborosas).

Doçaria muito boa e variada, que vai das musses, do leite-creme e do pudim Abade de Priscos tradicionais a gulodices inovadoras, como o crocante de requeijão com doce de abóbora, a trouxa cremosa ou o travesseiro do Abade (inspirado no célebre pudim). Boa carta de vinhos, todos a copo (1/4 do preço da garrafa), exceto Barca Velha e Pêra-Manca. Serviço eficiente e simpático

Torres > Lugar da Bouça, Ponte de S. Vicente, Vila Verde > T. 253 361 619, 91 471 1278 e 91 490 9531 > sex-qua 12h-16h, 19h-23h > €25 (preço médio)