Restaurante A Pastorinha: Vista e sabor a mar na Praia de Carcavelos, em Cascais

Tem novos donos, mas o ambiente, a cozinha e o serviço do restaurante A Pastorinha, na Praia de Carcavelos, na linha de Cascais, são os mesmos. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

José Caria

Com localização privilegiada, A Pastorinha tornou-se uma referência da Marginal, desde que passou de simples bar a restaurante, em meados dos anos 80 do século passado. Já neste século, foi remodelado por duas vezes, a última das quais na sequência de um incêndio, e ficou com instalações muito confortáveis e atraentes. O que se manteve constante foi a cozinha, baseada em peixes e mariscos com preparações simples, que lhes realçam a frescura e o sabor natural.

A recente integração no grupo Sana não implicou qualquer alteração no ambiente, na cozinha ou no serviço. O cliente é acolhido por uma rececionista que o conduz ao bar ou à mesa. Senta-se e tem logo à disposição alguns acepipes, que pode substituir por diversas entradas. Nos pratos principais, predominam peixes e mariscos, com o misto de peixe à Pastorinha e a parrilhada de marisco em destaque: são dois clássicos que se impõem pela variedade e frescura dos ingredientes; os peixes do dia no sal, no pão e na grelha também se recomendam, tal como o arroz de marisco, o arroz de tamboril, a paelha de marisco, o caril e a açorda de gambas, entre outros pratos cozinhados no fogão. Nas carnes reina o lombo, que dá o tornedó com champignons, a posta à chefe, o steak au poivre e o chateaubriand, todos apetecíveis.

Boa doçaria conventual e tradicional portuguesa, que tem convincente apresentação no carro. Garrafeira adequada. Serviço experiente.

A Pastorinha > Av. Marginal, Praia de Carcavelos, Cascais > T. 21 458 0492 > qua-seg 12h-23h > €40 (preço médio)