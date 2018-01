Hoje há cozido à portuguesa: Os melhores restaurantes, em Lisboa e no Porto, para comer o prato nacional

Todos os dias são bons para comer cozido à portuguesa. E a prova está neste roteiro-agenda, com doses reforçadas às quintas-feiras e aos domingos, mas igualmente bem servidas no resto da semana. Os melhores restaurantes, em Lisboa e no Porto, para comer o prato nacional