Gourmet Experience: Cimeira luso-espanhola no 7º piso do El Corte Inglés, em Lisboa

Os chefes portugueses Henrique Sá Pessoa, Kiko Martins e José Avillez juntaram-se ao mexicano Roberto Ruiz e aos espanhóis Pepe Solla e Aitor Ansorena, no último piso do El Corte Inglés, em Lisboa. Bem-vindos ao Gourmet Experience

Nuno Botelho

Suba-se ao último piso do El Corte Inglés, em Lisboa, para se conhecerem as novidades, que ocupam, desde finais de dezembro, aqueles 1000 metros quadrados (isto não contando com a esplanada, que promete agradar nos dias de sol). Ali estão, entre outras propostas gastronómicas, sete novos restaurantes de conhecidos chefes portugueses e estrangeiros. Dê-se início à visita, fazendo uma paragem no de José Avillez. Primeiro, no Jacaré, para se provarem as carnes de vaca, porco e frango, de grande qualidade, mas também os pratos vegetarianos, como o caril verde de grão e legumes. “A decoração”, descreve Avillez, “transporta-nos para o universo da selva, para o habitat verde do jacaré”. Ao lado, na Tasca Chic, destacam-se “os sabores das tascas tradicionais, com toda a sua autenticidade, embora de uma forma contemporânea e num ambiente elegante”, continua. Na ementa, há corvina marinada com cebola roxa e abacate e meia-desfeita de bacalhau com samos.

Nuno Botelho

Mais uns passos e chega-se a O Poke, de Kiko Martins, que apresenta opções que cruzam a cozinha havaiana e a asiática. “Aqui a grande aposta são os pokes, que no fundo, na sua maioria, são saladas de peixe fresco marinadas. Aconselho a de pato picante com salada de beringela e rebentos de soja”, sugere Kiko. Segue-se o Atlántico, do chefe espanhol Pepe Solla (uma Estrela Michelin), que ali traz um pouco da gastronomia da Galiza, como a caldeirada de corvina picante, temperada com leite de coco, sumo de lima e gengibre. O vizinho Cascabel, que já existe em Madrid – por cá será implementado e gerido pelo Grupo José Avillez–, foi criado pelo chefe mexicano Roberto Ruiz. Nele podem provar-se os sabores mexicanos e os cocktails à base de Mezcal. Antes da ronda terminar, falta saborear o arroz de pato ou o robalo com arroz de amêijoa à Bulhão Pato, no Balcão, do Sá Pessoa. Por último, descobrem-se os sabores da cozinha basca no Imanol, do espanhol Aitor Ansorena, que nos trouxe, por exemplo, a alcachofra frita em azeite virgem com flor de sal e o entrecôte maturado 45 dias de novilho galego.

Nuno Botelho

Gourmet Experience > El Corte Inglés > Av. António Augusto de Aguiar 31, 7º piso, Lisboa > dom-qui 10h-24h, sex-sáb 10h-1h