Sabores do mar no Restaurante Vela Azul, em Cascais

O conforto de uma casa com ambiente familiar e comida simples, mas muito bem feita, à base do peixe fresco da costa. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Vela Azul, em Cascais

Mal entra na sala, o cliente depara-se com um expositor de peixe que irradia frescura. Ao chegar à mesa já a escolha da refeição está feita, seja por aquilo que os olhos viram, seja por opção anterior de quem sabe o que ali pode encontrar e não dispensa, por exemplo, os filetes de garoupa com arroz de tomate – um arroz que, só por si, vale a ida ao restaurante – ou a cabeça de garoupa grelhada com batatas a murro e grelos cozidos, porventura os pratos mais emblemáticos. Isto acontece desde que o casal Maria Fernanda e João Pereira abriu o Vela Azul, há 30 anos, feitos em maio passado, e apostou na oferta de peixe da costa, obviamente fresco. A exploração é familiar e o ambiente também, quer na sala principal, onde está a montra do pescado, emoldurada por uma parede em pedra e de onde se vê a cozinha, quer na sala nova, aberta há três anos, numa oportuna remodelação.

Tudo é feito ao momento, o que significa que se amanha, tempera e cozinha o peixe na sequência do pedido. Mas não falta com que entreter a boca: carapaus de escabeche, saladas de ovas e de polvo, amêijoas à Bulhão Pato, gambas fritas natural e “al ajillo”, entre outras entradas. Nos pratos principais, os filetes de garoupa impõem-se pela qualidade do peixe, do polme e da fritura, bem como do arroz de tomate que os acompanha (ou açorda, para quem preferir, que é uma alternativa à altura); a cabeça de garoupa grelhada convoca grande número de apreciadores e não admira, porque é uma delícia; a pescada e a garoupa cozidas, grelhadas ou fritas, a dourada, o robalo, o linguado e o salmonete grelhados, e o peixe miúdo frito (pescadinhas de rabo na boca, linguadinhos e jaquinzinhos quando aparecem, entre outros) também merecem registo, porque, sendo pratos simples, sabem realmente bem. Há bifes para quem não prescinde da carne. Boa doçaria, em especial o arroz-doce cremoso e a queijada de Sintra (à fatia). Garrafeira adequada. Serviço simpático.

Vela Azul > Tv. Conde de Castro Guimarães, Lote 2, Cascais > T. 21 483 4932 > ter-sáb 12h-15h, 19h30-22h > €20 (preço médio)