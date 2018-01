No Refeitório do senhor Abel, em Lisboa, a poesia cola-se às pizzas, carpaccios e cocktails

Quem vai ao novo restaurante de Chakall em Lisboa não o faz só pela comida, que é simples mas saborosa. No Refeitório do senhor Abel, em Marvila, há muita história para descobrir por trás das portas de ferro que lhe servem de entrada

Olhos postos no teto. Não será coisa que se escreva a abrir um texto sobre um novo restaurante, mas aqui faz sentido, garantimos, porque é em cima das nossas cabeças que pode ler-se a pertinente prosa de Álvaro de Campos: “Feliz o homem que dorme sono, que come comida, que bebe bebida e por isso tem alegria.” E daí em diante, encontramos Fernando Pessoa em vários recantos deste antigo refeitório da Sociedade Comercial Abel Pereira da Fonseca. Aliás, o bar que lhe faz vizinhança, e que fica no que antes foi uma taberna no edifício classificado em Marvila, chama-se heterónimo BAAR (as iniciais dos quatro alter egos do escritor). Este enquadramento poético ao novo dois-em-um do chefe Chakall faz todo o sentido, quando se sabe que Pessoa era frequentador assíduo das lojas que este empreendedor do início do século XX.

Sentamo-nos à mesa numa pequena sala que faz a ligação entre o bar e o restaurante. E os livros pairam por aqui, como se estivéssemos numa biblioteca, cercados por letras. Da nossa cadeira de madeira, do tipo refeitório, vê-se bem a enorme instalação da sala principal, que representa uma árvore. Assim que os carpaccios chegam à mesa, a atenção centra-se na comida – o espaço é giro, mas não deve distrair-nos do principal. Que saia então um copinho de vinho branco da pipa, para acompanhar as seis sugestões de carpaccio – não existe cozinha e por isso serve-se, exclusivamente, comida crua (búfalas, burratas, carpaccios e saladas), focaccias, bruschetas ou pizzas, que saem da sabedoria premiada de Roberto Mezzepelle (entre outras coisas, é campeão europeu de pizza acrobática). São 20 as variedades que constam da lista e elas podem ser feitas com outras massas. Por mais três euros, pede-se uma Margherita (€7,50) com sete cereais, massa preta de carvão, de gengibre ou cânhamo. Se o pedido for feito com antecedência, avisam-nos na lista, servem-se pizzas gluten free, de farinha de milho, arroz e trigo serraceno. Diz quem sabe que as sobremesas, tipicamente italianas, também são de provar. Mas nós preferimos rematar com um shot de limoncello (€3), que já tem açúcar que chegue.

Refeitório do senhor Abel > Pç. David Leandro da Silva, 4-6, Lisboa > T. 21 868 8023 > ter-sáb 12h-15h, 19h-24h, dom 12h-15h