Copo d’Uva: O mundo num cantinho do Porto

Chama-se Copo d'Uva a nova loja do Quarteirão das Artes, no Porto. É garrafeira e mercearia gourmet, com tudo para rechear a despensa

Rui Duarte Silva

Há vinhos, conservas, massas, compotas, queijos e muito mais na Copo d’Uva, a nova loja do Quarteirão das Artes de Miguel Bombarda, no Porto, uma garrafeira e mercearia gourmet. “É um projeto de família”, conta Ana Silva, que deixou a arquitetura em segundo plano para se dedicar ao negócio do pai. Onze anos depois da abertura da primeira loja, em São João da Madeira, a Copo d’Uva instala-se no Porto, mantendo a mesma filosofia mas com muito mais espaço. Reserve-se tempo para ver cada recanto, pois ali reúnem-se muitos sabores nacionais e de todo o mundo. Quem ficar com dúvidas, não hesite em provar, aconselha Ana. “Todos os produtos podem ser degustados”, esclarece. Entre eles, está o café, o chá, o vinho a copo e as tábuas de queijos e enchidos.

Com uma parede totalmente ocupada pelas bebidas, na loja surgem opções para todos os bolsos, com garrafas de €2,50 até €500, como Quinta Vale Meão e Legado do Douro. Além de marcas obrigatórias, a Copo d’Uva procura ter outras de pequena produção. “Não podemos competir com as grandes superfícies, temos de ser um pouco alternativos na escolha”, justifica a proprietária. A par dos vinhos, a loja tem doces e compotas de sabores pouco comuns como morango com tangerina e limão com flor de sal e avelã, feitas de forma artesanal (€4,30) e que “ligam muito bem com os queijos”. Ao lado, ficam as massas italianas, as conservas portuguesas reinventadas (€1,50 a €5), os chocolates da Cafarelli e da Venchi e os biscoitos feitos em massa de pão da Diplomata. Pelo meio, exibem-se as loiças que “acompanham o bem servir”, apontamentos de decoração e todo o tipo de acessórios.

Copo d'Uva > R. Adolfo Casais Monteiro, 101, Porto > T. 22 600 0735 > seg-sáb 10h-20h