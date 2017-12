5 bons espumantes para brindar a 2018

Cinco espumantes para a passagem de ano, selecionados pelo crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, que, no tema de capa da VISÃO Se7e desta semana, elege 65 vinhos para celebrar 2018

Elpídio 80 Bruto

Feito de uvas das castas Pinot Noir e Pinot Blanc, distingue- se pelo aroma elegante com delicadas notas florais e minerais; pelo paladar envolvente com bolha finíssima, cremosidade e frescura que prenunciam um final irresistivelmente sedutor. Para beber só ou com bons pratos de marisco, de peixe e de carne. > €28,50

Montanha Grand Cuvée Chardonnay-Arinto 2010

Feito de uvas das castas Chardonnay e Arinto, a primeira a moldar-lhe um caráter forte, a segunda a dar-lhe uma frescura cativante. É um espumante de alta qualidade com belíssima cor dourada, aroma muito fino com notas de frutos secos, paladar elegante, complexo, cremoso e persistente. Para momentos especiais, sobretudo à mesa. > €9,29

Vértice Pinot Noir 2007

Foi a segunda colheita da casta Pinot Noir e resultou ainda melhor do que a anterior, de 2006, mostrando- se capaz de surpreender o consumidor mais exigente: a elegância e a complexidade são extraordinárias. Aspeto brilhante, cor salmonada, aroma fino e complexo com boas notas de frutos vermelhos, paladar elegante com acidez viva, mas delicada, e final longo, inebriante. > €49,90

Faina Maior Baga Bairrada Bruto Branco 2014

O mais recente espumante com a chancela “Baga Bairrada”, criada há dois anos para preservar a identidade da região e da sua casta rainha, tem cor amarelo-palha, aroma intenso com boas notas frutadas, e paladar fresco, seco e equilibrado, com final longo. Manifestamente gastronómico. > €10

Murganheira Millésime Bruto 2009

Duas castas, Chardonnay e Pinot Noir, à maneira de Champagne, fermentação em inox, estágio em garrafa ao longo de seis anos, e eis um espumante de alto nível com belíssima cor palha, bolha fina e persistente, aroma complexo com notas de baunilha e frutos secos, paladar elegante também marcado pelos frutos secos e final muito agradável e persistente. Uma bebida de luxo. > €18