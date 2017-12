Sheraton Porto Hotel: Uma entrada de luxo em 2018

O chefe de cozinha Ilídio Barbosa preparou um menu de cinco estrelas com sabores genuínos para o jantar de gala do Restaurante Porto Novo e para o réveillon na Sala Apollo do Sheraton Porto Hotel. Tudo a postos, portanto, para receber 2018 à altura da ocasião

Lucilia Monteiro

É com um harmonioso combinado de sabores genuínos, onde desfilam taco de lavagante, tranche de garoupa, duo de novilho, algas da nossa costa, cogumelos selvagens e rebentos sakura, que o Sheraton Porto Hotel & SPA se prepara para receber o novo ano. Seja no registo mais intimista e tranquilo do jantar de gala no restaurante Porto Novo, seja na festa de réveillon mais informal da Sala Apollo. No lobby do hotel, a partir das 20 horas, ao som de uma harpa, será servido o cocktail de boas vindas, que é comum aos dois.

As mesas do restaurante estarão decoradas com arranjos de rosas e copos vermelhos, os buffets de sobremesa acomodados nas ilhas centrais e haverá uma pista de dança junto à garrafeira. Depois do desfile de canapés frios e quentes, onde estará o lagostim marinado em gengibre e lima com ovos de tobiko e o bombom de chocolate belga recheado com mousse de foie gras, entrará em cena o taco de lavagante em manteiga de cacau e recheio de santola, o consommé de algas da nossa costa, a tranche de garoupa do mar lacada em azeite virgem e o duo de novilho gratinado com sabayon de vinho do Porto.

“Sendo um menu para 150 pessoas tem de ser equilibrado e consensual”, diz-nos Ilídio Barbosa. O chefe continua a gostar de inovar na cozinha aliando “a apresentação moderna a sabores genuínos”, para agradar ao pai, ao avô e ao neto, sem esquecer necessidades alimentares como as dos vegetarianos e dos celíacos.

Em paralelo, será servido o jantar buffet de réveillon na Sala Apollo, decorada com muitas velas e a privilegiar os tons dourados. Nas longas mesas, além de saladas, entradas, do cantinho dos petiscos e da zona de degustação regional, haverá pratos quentes e sobremesas. Estima-se que a festa conte com a cerca de 300 pessoas. “A equipa já está habituada, mas é sempre um frenesim”, confessa Ilídio Barbosa, que dirige a cozinha deste hotel de cinco estrelas há cinco anos. A música ao vivo, a cargo da banda Amarelo Manga e do Dj Fi, marcam o ritmo do jantar e acompanham os mais resistentes até às quatro da madrugada.

E quem chegar umas horas antes da festa de fim-de-ano, ainda poderá ver nevar no jardim do hotel – o que acontece, todos os dias, às 17 horas até 2 de janeiro.

