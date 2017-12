Onde se come o melhor bolo-rei escangalhado, o melhor bolo-rainha e a melhor trança de Natal do País?

A resposta: na Padaria e Pastelaria Flor de Aveiro. A distinção e as medalhas de ouro foram dadas no Concurso Nacional de Bolo-Rei Tradicional Português e no Concurso Nacional de Bolos Especiais de Natal, que decorreram em Santarém