Este sábado, 18, vamos falar sobre vinhos na Alfândega do Porto

A proximidade com os produtores de vinhos e espumantes de várias regiões de Portugal é uma das vantagens proporcionadas pelo Wine Fest, a decorrer este sábado, dia 18, no Salão Nobre da Alfândega do Porto.

São apenas 30 produtores, mas garantem uma grande representatividade das regiões vitivinícolas portuguesas na segunda edição do Wine Fest. “É um evento de pequena dimensão, para haver uma maior proximidade entre o público e os produtores, na sua maioria de pequena dimensão, mas de grande qualidade, que estão lá pessoalmente para falar dos vinhos, das vinhas e da sua história”, sublinha Luís Gradíssimo, o organizador, fundador do Wine Club Portugal. Um contacto precioso para enófilos e apreciadores de vinho.

As duas regiões mais populares do País, o Douro e o Alentejo, são naturalmente as com maior presença, embora também estejam confirmados produtores de Trás-os-Montes, da Bairrada, de Vinho Verde, do Dão, da Beira Interior, do Tejo, de Lisboa, de Setúbal e dos Açores. “Os mais pequenos aproveitam para fazer venda direta, mas a maioria vem apenas para se dar a conhecer”, diz Luís Gradíssimo. Serão mais de 300 referências em prova, entre vinhos tranquilos, espumantes, aguardentes vínicas, Moscatéis e Vinhos do Porto. “Quis ter uma grande diversidade daquilo que se produz atualmente, com alguns vinhos fora da caixa e outros mais consensuais”, acrescenta o organizador.

Haverá ainda três provas especiais: Casa da Passarella – 125 Anos de História (Dão); Os segredos de Joaquim Arnaud (Alentejo); e Horácio Simões – Uma história à volta do Moscatel Roxo (Península de Setúbal). Infelizmente, já com as inscrições esgotadas.

Salão Nobre da Alfândega do Porto > R. Nova da Alfândega, Porto > T. 22 607 6920 > 18 nov, sáb 15h-20h > €10