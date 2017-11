O festival de cogumelos está de volta ao Chapitô

Em saladas, conservas, gelados e no pão, assim se podem comer e (comprar) os cogumelos que esta sexta-feira, 17, e sábado, 18, vão estar à prova na segunda edição do Anel de Fadas – Festival de Cogumelos, a decorrer no Chapitô, em Lisboa

A segunda edição do Anel de Fadas – Festival de Cogumelos começa esta sexta-feira, 17, com um jantar descontraído no restaurante Terraço do Chapitô, em Lisboa. A partir das 19 horas, haverá sopa de castanhas com cogumelos, tiborna de cogumelos estufados com queijo da ilha e salada de cogumelos grelhados, entre outros petiscos que podem ser escolhidos à carta. Para ajudar na digestão, deixe-se ficar e assista ao espetáculo de animação protagonizado pelos artistas do Chapitô, que acontecerá logo de seguida.

O festival continua no dia seguinte, sábado, 18, a partir das 12 horas, com um mercado onde vão estar presentes cerca de 10 produtores de cogumelos, vindos de norte a sul do País. Ali, em banquinhas improvisadas, ao lado dos cogumelos silvestres e de cultivo, poderá encontrar (e comprar) farinhas, azeites, conservas, entre outros produtos feitos com base neste fungo comestível, ora aromático ora de sabor intenso a terra.

Mário João

Promover o consumo dos cogumelos, desmistificando algumas ideias erradas, e torná-lo num produto do dia a dia são os principais objetivos da iniciativa Anel de Fadas – Festival de Cogumelos, idealizada e organizada pelo chefe Bertílio Gomes, responsável pelos restaurantes Terraço e Chapitô à Mesa, ambos a funcionar no Chapitô.

"Seja por uma questão cultural ou económica, consomem-se ainda muitos cogumelos de lata”, diz o chefe, acrescentando que nada tem contra esta realidade. “Se pensarmos que um quilo de cogumelos silvestres pode ser caro, mas 50 gramas não, as contas mudam. E esta é a quantidade suficiente para fazer um acompanhamento”, explica Bertílio Gomes, para quem é uma angústia saber que em Portugal existem muitas variedades de cogumelos que são exportadas para Espanha, França e Itália, chegando de volta incluídos em receitas embaladas.

Tiago Miranda

Ainda de destacar, neste festival, é a conversa entre Baptista Ferreira, professor licenciado em Biologia pela Universidade de Lisboa (e membro fundador da European Mycological Association e da International Society for Fungal Conservation) e Maria de Lourdes Modesto. “Explicarei o que são de facto cogumelos, apresentarei as diferentes variedades, as silvestres e as de cultura, falarei sobre os seus habitats, entre outros assuntos. Já Maria de Lourdes Modesto terá uma abordagem do ponto de vista culinário", resume o professor.

Depois de assistir ao espetáculo com os Sampladélicos (entre as 20h e as 20 e 30), uma performance audiovisual, a cargo do músico Sílvio Rosado e do documentarista Tiago Pereira, pode sentar-se à mesa para saborear o jantar de degustação confecionado por Bertílio Gomes, José Júlio Vintém e Rodrigo Castelo e harmonizado por vinhos feita pelo Escanção Manuel Moreira.

Como não podia deixar de ser, todos os pratos do menu, desde o amuse bouche até à sobremesa, tem cogumelos na sua composição. Como o ovo castanho de boletus, uma entrada preparada pelos dois chefes convidados, que escolheram uma variedade de cogumelos pouco carnuda, mas muito perfumada e aromática. No prato de peixe, Bertílio Gomes irá cozinhar lulas recheadas com santola às quais acrescentou um caldo de trompetas da morte, por terem um sabor intenso e terroso. Já na carne, José Júlio Vintém optou pelo peito de vitela com medronhos e tortulhos, um fungo bastante carnudo, que passa “quase por um bife”, descreve o organizador.

Para terminar a refeição, será servido um gelado de chocolate branco com trufa de Alba e um gelado de lactarius, um cogumelo importado dos Estados Unidos, que, apesar de existir cá, é muito pouco conhecido dos portugueses.

E, quem sabe, se depois desta experiência, não se aventura na cozinha lá de casa. Bertílio Gomes deixa alguns conselhos práticos: “Quando desidratado, o cogumelo é de fácil conservação. Basta laminar, secar bem e deixar ficar numa temperatura entre os 20 e os 40 graus. Para os levar à frigideira, tacho ou grelha, não precisa de os lavar, apenas de limpar com a ajuda de um pincel para retirar os resíduos.” Sem medos e com apetite.

Calendário

Durante a realização do Anel de Fadas – Festival de Cogumelos, haverá ainda showcookings e workshops protagonizados por chefes de cozinha

sex, 17

19h-1h: Jantar e espetáculo de animação

sáb, 18

12h-20h: Mercado de produtos

14h-15h30: Workshop com a empresa Quadrante Natural, que cultiva cogumelos em substrato

16h-16h40: Showcooking com Bruno Salvador e David Botelho, do Chapitô à Mesa

17h-17h40: Showcooking com Rodrigo Castela, da Taberna ó Balcão, em Santarém

18h-18h30: Showcooking com o chefe José Júlio Vintém, do Tomba Lobos, em Portalegre

18h30-19h30: Apresentação com a gastrónoma Maria de Lourdes Modesto e o professor e micólogo Baptista Ferreira

19h30-20h30: Showcooking com o chefe Fernando Martinez, do Albatroz, em Cascais

20h-20h30: Performance audiovisual a partir de gravações de práticas musicais ou ambientes sonoros com os Sampladélicos, composto pelo músico Sílvio Rosado e o documentarista Tiago Pereira

20h30: Jantar de degustação, preparado pelos chefes Bertílio Gomes, Rodrigo Castelo e José Júlio Vintém

Anel de Fadas – Festival de Cogumelos > Chapitô > Costa do Castelo, 7, Lisboa > T. 21 887 5077 <17-18 nov, sex-sáb > €80 (jantar sáb)