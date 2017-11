Salmão teryiaki com manga, arroz integral e picle de pepino com malagueta, por Jamie Oliver

Receita do livro Receitas Saudáveis para toda a Família, editado pela Porto Editora

Para 4 pessoas

50 minutos

Ingredientes

300 g de arroz integral

óleo de amendoim

1 manga madura

4 dentes de alho

1 pedaco de gengibre com 4 cm

3 limas

2 c. de sopa de molho de soja com baixo teor de sal

½ pepino

1 malagueta vermelha fresca

4 c. de sopa de vinagre de vinho branco

4 lombos de 120g (cada) de salmão, com pele, sem escamas e sem espinhas

1 molho de cebolos

250 g de brocolos

½ ramo de hortela (15 g)

2 c. de chá de sementes de sésamo

4 c. de sopa de iogurte natural

Preparação

Coza o arroz num tacho grande com água a ferver temperada com sal de acordo com as instruções da embalagem, e depois escorra. Unte uma assadeira (25 cm x 30 cm) com 1 colher de chá de óleo de amendoim e disponha o arroz numa camada única.

Entretanto, lave a manga, descasque‑a (reserve a casca) e retire o caroço. Coloque a polpa num liquidificador, e esprema o caroço para o copo misturador para aproveitar o sumo da polpa que ficou agarrada. Descasque e adicione o alho e o gengibre com a casca de 2 limas finamente ralada, esprema o sumo e adicione. Junte o molho de soja e 1 colher de chá de óleo de amendoim, e triture até obter uma mistura aveludada. Verta a mistura para uma tigela grande.

Para fazer um picle rápido, lamine finamente a casca da manga e coloque numa taça baixa. Corte o pepino ao meio no sentido longitudinal e retire‑lhe a parte central. Lamine‑o finamente com a malagueta e adicione. Deite o vinagre e uma boa pitada de sal marinho para absorver o excesso de humidade (como irá coar o líquido não precisa de se preocupar com a quantidade de sal).

Pré‑aqueça o grelhador do forno à temperatura máxima. Remova a pele do salmão e reserve‑a (ou peça na sua peixaria para o fazerem). Envolva os lombos no molho e depois disponha‑os sobre o arroz. Limpe e arranje os cebolos e corte‑os na diagonal em pedaços de 2 cm, corte os brócolos em pequenos ramos, laminando o talo, envolva tudo muito bem no molho restante e disponha em redor do salmão. Espalhe por cima a pele do salmão e coloque a assadeira sob o grelhador do forno durante 12 a 15 minutos, ou até estar no ponto e agradavelmente tostado – esteja atento!

Escorra o picle, arranje as folhas de hortelã, torre as sementes de sésamo, misture tudo e sirva como acompanhamento.

Sirva cada porção com uma colherada de iogurte e com quartos de lima para espremer.

Com Receitas Saudáveis para toda a Família (Porto Editora, 288 págs., €22,05), Jamie Oliver quer pôr-nos a comer comida saudável a todas as refeições – quer estejamos sozinhos, com a família ou os amigos à mesa. Cada receita é acompanhada por uma tabela nutricional, e, para todos os almoços e jantares, o chefe inglês procurou incluir pelo menos duas porções de fruta e legumes em cada prato. O último capítulo, dedicado à saúde e bem-estar, complementa as receitas.