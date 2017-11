Em Lisboa, por causa do Encontro com Vinhos e Encontro com Sabores, vai haver prova aberta

Mais um grande evento, mais novidades e mais uma oportunidade para conhecer e apreciar o mundo dos vinhos portugueses, além de outros sabores. A 18ª edição do Encontro com Vinhos e Encontro com Sabores decorre este fim de semana, a partir desta sexta, 10, e até domingo, 13, no Centro de Congressos de Lisboa

É já neste fim-de-semana, a partir de sexta, 10 e até segunda, 13, que decorre a 18ª edição do Encontro com Vinhos e Encontro com Sabores, promovido pela Revista de Vinhos, no Centro de Congressos de Lisboa, à Junqueira. O certame terá mais de 2500 vinhos em prova aberta, mais de 400 marcas, 28 chefes de cozinha em apresentações ao vivo e mais de 20 provas comentadas por especialistas.

Os grandes produtores marcam presença, mas também há lugar para “os que dão os primeiros passos no panorama vínico nacional”. Segundo os organizadores, “a raridade e a exclusividade evidenciam-se num evento que se afigura como uma oportunidade única de degustar dos mais famosos rótulos do mundo, assim como referências que atravessaram décadas”, destacando “a prova de sonho “Bordéus: 1er Crus Classes” (Château Latour 1989, Château Margaux 2004, Château Mouton Rothschild 2011, Château Lafite-Rothschild 2012, Château Haut-Brion 2013 e Château Cheval Blanc 2014”). Mas também há “Portos Fantásticos”, “Clássicos Portugueses” e “Vinhos Madeira Fantásticos”, entre outras provas.

Iniciativa inovadora é o Portugal Wine Connection, uma espécie de speed wine meeting, que permitirá contacto direto entre os produtores e estes profissionais, que naquele momento poderão promover reuniões exclusivas de negócios. Entre as novidades contam-se, também, a Lisbon Food Week, que promove uma rota por restaurantes de autor e tascas lisboetas, e a Residência Culinária, que reunirá cozinheiros e amantes da enogastronomia em tertúlias e jantares especiais com grandes nomes do vinho.

Por outro lado, haverá sessões de cozinha ao vivo, debates e apresentação de tendências no XIII Congresso dos Cozinheiros que, pela primeira vez, aparece inserido no Encontro com Sabores, sob o mote: Os Produtos e os Produtores.

Encontro com Vinhos e Encontro com Sabores > Centro de Congressos de Lisboa > Pç. das Indústrias, Junqueira > 10-13 nov, sex 18h-22h, sáb-dom 14h-20h, seg 11h-18h (dia exclusivo para profissionais) > €15 (1 dia), €35 (1 dia, inclui Congresso dos Cozinheiros), €90 (3 dias, inclui Congresso dos Cozinheiros)