Delícias de Canela, por Sofia Paixão

Receita de Sofia Paixão, autora do blogue GlutenFree com Paixão

Ingredientes

200 g de amêndoas torradas sem sal (ou farinha de amêndoa)

80 g de óleo de coco

2 ovos

110 a 140 g de açúcar de coco/rapadura/mascavado

225 g de flocos de aveia sem glúten

Raspas de meio limão

1 pitada de sal marinho

1 colher de sopa cheia de canela em pó

Preparação:

1. Pré-aqueça o forno a 175 graus.

2. Num processador, triture a amêndoa até ficar em farinha (se utilizar farinha de amêndoa ignore este passo).

3. Junte os restantes ingredientes e volte a bater até a massa estar bem ligada e se conseguir moldar.

4. Divida a massa em dois e coloque uma das partes entre duas folhas de papel vegetal e, com a ajuda de um rolo, estenda-a bem fina. Retire a folha de cima e, com uma faca, ou com um cortador de pizza, faça uns cortes dando formas às bolachas. Repita o processo com a outra metade da massa.

5. Leve ao forno durante cerca de 10 minutos (vá vigiando pois depende da potência do forno e da espessura das bolachas).

6. Deixe arrefecer e guarde-as num frasco de vidro bem vedado para que se mantenham crocantes por mais tempo.