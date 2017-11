Óbio: O bio chegou à Baixa do Porto

O Óbio, no Porto, junta mercearia e cafetaria, onde só entram produtos bio. Coisas saborosas mas que, de alguma maneira, pretendem despertar consciências

Lucília Monteiro

O sítio passa quase despercebido quando se percorre a Rua de Santo Ildefonso, no Porto. Só lá dentro se percebe a dimensão desta mercearia/restaurante que transformou um corredor enorme, que continua até às traseiras, numa esplanada com vista para o Jardim de São Lázaro. O Óbio nasceu em agosto, muito por teimosia de Dalila Sabino, 39 anos, consumidora de produtos biológicos, que se cansou de saltar de sítio em sítio para beber um simples café, tomar um pequeno-almoço ou fazer uma refeição “livre de químicos”. “Consciente da importância do consumo destes produtos a nível ambiental e de saúde”, a ex-caracterizadora de televisão e teatro decidiu, pois, abrir uma mercearia e cafetaria na Baixa do Porto, onde a oferta do biológico era escassa.

A mercearia encontra-se logo à entrada e tem de tudo para abastecer uma despensa biológica. À exceção do café, tudo é nacional. Do azeite aos vinhos (incluindo vinho do Porto), da manteiga de amendoim às compotas, da granola às farinhas, dos chás às bolachas, passando pelos produtos de higiene e de decoração (sabonetes, velas ecológicas ou almofadas de cheiro). Da cozinha, à vista dos clientes no meio de corredor, saem saladas, sopas, folhados de alheira com maçã caramelizada, sumos feitos com fruta da época, bruschetas ou torradas feitas com pão biológico, panquecas, bolos caseiros e outras sugestões que variam consoante o que a terra dá. O Óbio tem brunch todos os dias a qualquer hora, da versão míni (€8,50) à mais completa (€13,50), que inclui sumo natural, torrada, ovo e alheira, iogurte com granola, bolo e café. “Gostava que toda a gente soubesse o que é o biológico e as suas vantagens para a saúde e ambiente” – é este o desejo de Dalila Sabino.

Lucília Monteiro

Óbio > R. Santo Ildefonso, 224, Porto > T. 91 871 6010 > qua-seg 8h30-18h