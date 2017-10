Arroz negro com legumes crocantes, por Bela Gil

Receita do livro Bela Cozinha, de Bela Gil, editado pela Casa das Letras

Bem Bela Produções Artísticas

Bela Gil, especializada em nutrição holística, é também apresentadora de um programa de televisão sobre gastronomia no canal GNT. Em Bela Cozinha, escreve a chefe brasileira sobre este arroz negro com legumes crocantes: "Existem muitas variedades de arroz: basmati, cateto, agulha, trinca, arbóreo, vermelho, negro, integral, branco, etc. Entre elas, o arroz negro é o que tem o sabor mais distinto e, para mim, é o mais saboroso. Diz a lenda que o consumo do arroz negro já foi proibido na China, onde só os imperadores podiam desfrutá-lo, por isso a sua produção era pequena e ainda continua a ser muito inferior à do arroz branco ou do integral.

Depois de cozido, o arroz negro ganha uma cor roxa, devido à antocianina, um poderoso antioxidante com ação anti-inflamatória. Tenho a certeza de que não se vai arrepender de experimentar esta receita, que é uma explosão de sabores. Vai tornar o arroz do dia a dia muito mais interessante."

Vegano • Vegetariano • Sem glúten

Quantidade: 4 doses / Tempo: 1 hora / Grau de dificuldade: média

Ingredientes

½ cebola picada

2 colheres (sopa) de óleo de coco

1 chávena de arroz negro

4-5 chávenas de água

sal a gosto

1 colher (sopa) de açafrão-da-índia picado

1 colher (chá) de caril em pó

1 rabanete cortado em cubinhos

½ cenoura cortada em cubinhos

½ pepino cortado em cubinhos

1 chávena de bardana cortada em cubinhos (opcional)

½ chávena de salsa picada

Preparação

1. Refogue a cebola numa colher (sopa) de óleo de coco até dourar. Acrescente o arroz e misture.

2. Adicione a água e, quando ferver, tempere com sal. Baixe o lume, tape a panela e cozinhe por 45 minutos.

3. Noutra panela, refogue o açafrão-da-índia e o caril numa colher (sopa) de óleo de coco e adicione

os legumes até ficarem al dente.

Misture os legumes com o arroz e sirva com a salsa picada por cima.