Restaurante O Peleiro: Conforto familiar

Sabores genuínos da cozinha portuguesa numa casa de bom nome com ambiente acolhedor, embora, por vezes, ruidoso. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante O Peleiro, em Paião, perto da Figueira da Foz

Lucília Monteiro

Em Paião, a 12 quilómetros da Figueira da Foz, na margem sul do rio Mondego, O Peleiro tornou-se uma referência da gastronomia da região ao passar de tasca a restaurante, no princípio dos anos oitenta. Instalada numa antiga fábrica de curtumes, a tasca servia boa comida e tinha pratos muito apreciados, como a sopa da pedra e o cabrito assado no forno, que passaram a ser os mais emblemáticos do restaurante. Não é de admirar, porque a responsabilidade da casa e da cozinha foi sempre da mesma família, que soube manter a qualidade dos produtos, da culinária e do serviço ao longo dos anos. A sopa da pedra é prato diário no restaurante e também se vende para fora em embalagens que estão à venda nos estabelecimentos da especialidade. O cabrito assado é o prato forte de quinta-feira e de sábado, além de preencher duas semanas temáticas, em março e em novembro/dezembro. Mas, a par destes dois clássicos, estão outras especialidades que também conquistaram muitos clientes, como as espetadas e a feijoada de samos de bacalhau.

Vamos, pois, à carta, que tem muito que contar: para entrada, além do pão, azeitonas e patê usuais, há bons carapauzinhos e um apetitoso prato de queijo e chouriço de Quiaios; nos pratos principais, a sopa da pedra nunca falta e é sempre consistente e apetitosa; o cabrito no forno com batatas assadas e grelos é o chamariz de quinta-feira e sábado; a feijoada de samos de bacalhau, prato regional de sabor forte e bom também tem dia certo, à segunda-feira; a espetada de “porco preto” com carnes do abanico, plumas e secretos é presença bem notada, à terça; o chambão é um estufado retemperador, à quarta e à sexta-feira; e, entre as várias propostas diárias, há que ter sempre em conta as espetadas de gambas (de bom calibre, inteiras e sem casca no miolo), de lulas, de tamboril, de vitela e mistas, e o peixe do dia grelhado. Nas sobremesas o destaque vai para o doce de café, e o pão de ló com ameixa de Elvas, clássicos da casa, e para o gelado de amêndoa, boa novidade. Garrafeira atualizada com o senão de só servir a copo o vinho da casa. Serviço eficiente e simpático.

O Peleiro > Lg. do Alvideiro, 5-7, Paião, Figueira da Foz > T. 233 940 159/120 > seg-sáb 12h-15h, 19h30-22h30 > € 20 ( preço médio)