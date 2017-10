Don Garfo, na Guarda: O sabor da modernidade

Conjuga-se tradição com inovação, tanto nas instalações como na cozinha, e o resultado é de muito bom gosto. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Don Garfo, na Guarda

Abriu há nove anos, junto da rotunda da central de camionagem da Guarda, no caminho que vai para o centro da cidade. Oferece conforto, tranquilidade, simpatia e muito boa comida, quer em pratos tradicionais quer em criações de Dª Olímpia, a senhora da casa e cozinheira. Ao charme discreto junta o acolhimento caloroso de Manuel e Leonel, pai e filho, que completam o trio familiar de anfitriões.

A ementa é extensa, com pratos tradicionais e outros com o toque pessoal da cozinheira, seja na combinação de ingredientes seja no apuro de sabores, mas todos com culinária soberba e apresentação cuidada. Para entrada, a morcela tostada com puré de maçã corresponde fielmente à ideia que temos desse petisco popular; já a saladinha “sabor e arte”, com alfaces, frutas, camarão, ovo, requeijão e vinagreta, é uma agradável surpresa, tal como o queijo de cabra com mel e nozes e as vieiras frescas sobre cogumelos.

Nos pratos principais destacam-se pormenores de confeção que renovam iguarias conhecidas, como o bacalhau, que é confitado; o salmão, que ganha textura e sabor novos com a crosta de mel e pinhões; o atum fresco, casado com molho de miso; o lombo de veado, com as castanhas, mel, nozes e puré de maçã reineta; ou o medalhão de vitela, bem ligado ao molho de chocolate negro e pimenta-rosa.

Boa doçaria, na mesma linha entre a tradição e a modernidade, de que são exemplos o leite-creme torrado, a panacota de chocolate branco com frutos vermelhos, as cerejas com espuma de coco e especiarias e os morangos com sabayon de champanhe. Garrafeira interessante com alguns vinhos a copo.

Don Garfo > R. do Bairro 25 de Abril, 10, r/c, Guarda > T. 271 211 077 > seg-dom 12h-15h, 19h-23h >

€25 (preço médio)