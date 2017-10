Filipa Pato & William Wouters: Vinhos sem maquilhagem

Andanças de um casal luso-belga pelo mundo do vinho e da gastronomia, tendo o seu norte na região da Bairrada. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre os vinhos de Filipa Pato e William Wouters

“A nossa filosofia é simples: criar vinhos autênticos que espelham de forma fiel a sua origem.” É este princípio ou regra de procedimento que Filipa Pato e William Wouters fazem questão de afirmar em todas as garrafas que lançam no mercado, através da expressão “Vinhos Autênticos Sem Maquilhagem”, que encima os respetivos rótulos, integrada no logótipo. Os vinhos são da Bairrada e, por fidelidade àquele lema, o foco está exclusivamente nas castas tradicionais da região: Baga, nas tintas; Arinto, Bical, Cercial e Maria Gomes, nas brancas. Razões de coerência impõem, também, o cultivo orgânico da vinha – em conversão para biodinâmico, desde 2014 – com recurso às capacidades fúngicas e inseticidas de plantas locais, os biopesticidas, em vez do uso de herbicidas. É um regresso ao passado da viticultura, respeitando a saúde do solo e a biodiversidade. A intervenção na adega é mínima: fermentação com leveduras indígenas, utilizando métodos ancestrais, como os lagares de madeira e as ânforas. Tudo para que o vinho expresse a autenticidade das vinhas velhas de onde provêm as uvas. São, pois, vinhos de terroir, que resultam da natureza, do conhecimento, da arte. Por isso, autênticos; por isso sem maquilhagem.

Filipa Pato nasceu na Bairrada, licenciou-se em engenharia química, fez vindimas em países do Velho e do Novo Mundo e aprendeu com o pai, Luís Pato, a conhecer a difícil e nobre casta Baga. William Wouters descende de uma família ligada à restauração, em Antuérpia, na Bélgica, e é sommelier de renome internacional. Uniram-se para a vida, já com dois filhos; para o vinho, a que imprimem vincado carácter bairradino; e para a gastronomia, com um projeto de enoturismo aberto a grupos e capaz de proporcionar experiências únicas com vinho, comida e cultura.

Nossa Calcário Branco 2016

Uvas da casta Bical. Cor brilhante, entre limão e palha; aroma complexo e fino a frutos e a flores; sabor elegante, cheio, com acidez viva e sugestivo toque mineral. €22

Espírito de Baga 2013

Vinho fortificado, de uvas da casta Baga de três vinhas velhas, com cerca de 100 anos, concentrado na cor e no aroma, com fruta de grande qualidade, nota de tabaco e especiarias. €30 (0,5l)

Nossa Calcário Tinto 2015

Baga de vinhas com cerca de 100 anos. Cor vermelha intensa, aroma delicado com notas de violeta e de frutos vermelhos e apontamentos de tabaco e de especiarias, sabor persistente com taninos finos, acentuada acidez, equilíbrio perfeito. Um grande vinho. €30

Post-Quercus Tinto 2016

Uvas da casta Baga, de vinhas velhas, fermentado em talhas de barro, que lhe amaciaram os taninos; cor vermelha suave; aroma frutado; sabor elegante, macio e mais guloso do que os 12% volume de álcool deixariam prever. €14 (0,5l) e €30 (1l)