7g Roaster: Um café, com toda a calma, em Vila Nova de Gaia

Em Vila Nova de Gaia, um antigo armazém de velharias deu lugar a uma coffee shop de charme que segue o percurso do grão à torra, servindo também refeições ligeiras

E se, ao passar na marginal de Vila Nova de Gaia, no troço entre o cais e a Ponte Luís I, lhe oferecerem café? Isso não é uma campanha turística da cidade, antes um convite para virar as costas ao rio, junto à Adega Transmontana, e seguir o empedrado da rua estreita. São dois minutos até dar de caras com o jardim vertical da coffee shop 7g Roaster, aberta há um mês. “É muito mais que um lugar”, diz Carla Pinho, a proprietária. A verdade é que tudo ali gira em torno do café. E, para a viagem da plantação até à chávena do cliente, para compra, há embalagens, moinhos, cafeteiras e outros utensílios.

Do antigo armazém de velharias que ali existiu, restam apenas as paredes exteriores, agora caiadas de branco, e os telhados irregulares, onde o arquiteto Miguel Sousa encaixou este sítio de charme. O ambiente cosmopolita é visível logo à entrada, na esplanada. Aí sobressaem mesas compridas de madeira, candeeiros negros com o interior dourado e a grande ilha de torrefação, uma espécie de laboratório, onde David Coelho, o barista, afina um novo lote. Mais do que servir café expresso ou de filtro, fazem todo o processo, desde selecionar o grão – usam apenas arábica de especialidade – até determinar o perfil da torra. E, a pedido do cliente, prepara-se um café de filtro, com toda a calma, numa V60, Kalita ou Chemex (€3 a €3,50), a partir de grãos moídos no momento.

“Queremos que as pessoas conheçam o café de especialidade”, diz David Coelho, enquanto mostra o Arábica (84+), importado do Brasil, Panamá ou Etiópia. Há muitas formas de servir café e cabem todas no menu do 7g Roaster, que além de expresso, cortado, macciato, late e capuccino, tem versões frias, como cold brew, iced coffee, affogato, além de cocktails e limonada. Tudo à base de café, claro. Ao almoço, servem-se sanduíches (frango, atum e salmão) e saladas leves, alguns doces, infusões do Cantinho das Aromáticas, vinho a copo e cerveja artesanal.

7g Roaster > R. de França, 26, Vila Nova de Gaia > T. 91 416 3442 > seg-dom 10h-19h