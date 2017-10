Restaurante Grade: Mesa festiva, em Leça da Palmeira

Comida muito bem feita e apresentada, farta, saborosa, que é um verdadeiro regalo para os sentidos. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Grade, em Leça da Palmeira

Lucília Monteiro

Remodelado no princípio do ano, o restaurante Grade, em Leça da Palmeira, ficou com um ar moderno, aconchegante e sedutor. O que sobressai é a preocupação de trazer o vinho para sala, através da garrafeira, que passou a ser o elemento decorativo dominante, e da adega subterrânea, que resultou da transformação de uma antiga cisterna, agora visível na transição entre a sala principal e a zona de serviço. Mas há outras alterações significativas na cozinha, que foi totalmente reequipada, e nas duas salas, com atoalhados integralmente brancos e louças e copos novos, tudo de qualidade superior.

A ementa é extensa, mas não desmesurada, como noutros tempos, e bem estruturada. Nas entradas há petiscos apetitosos que cativam a maior parte dos clientes, sobretudo os mais antigos e conhecedores, aos quais não escapam as petingas e os carapauzinhos fritos, as pataniscas e os calamares, o camarão com alho e as amêijoas à Bulhão Pato, a cupita e o presunto de “porco preto”.

Nos pratos principais destaca-se o capítulo reservado à tradição da casa com cinco iguarias que ilustram os seus 37 anos de existência: filetes de pescada com salada russa, um dos pratos mais emblemáticos (a pescada é de categoria indiscutível, mas não fresca), filetes de polvo com salada russa (ou uma açorda de coentros e alho ou um arroz malandrinho, manda a vontade do cliente), lulas à setubalense (com molho de tomate e batatas cozidas), açorda de camarão e carne de porco à alentejana. São bons e recomendam-se, tal como o polvo assado no forno, os filetes de polvo com o seu arroz, o bacalhau com broa, as pataniscas de bacalhau com arroz de feijão, a massada de cherne ou de garoupa, o peixe fresco grelhado (linguado, rodovalho, cherne, garoupa, peixe-galo e robalo, este também assado no forno), as bochechas de “porco preto” em vinho tinto (excelente estufado que tende a tornar-se ex-libris da casa), o bife e o rosbife de carnes certificadas arouquesa, barrosã ou maronesa, o costeletão maturado, o arroz de pato à antiga e outros. Aos fins de semana reinam as tripas à moda do Porto e o cabrito assado no forno. Boa doçaria, destacando-se o leite-creme, a aletria e o cheesecake.

Grande garrafeira com preços moderados, num claro convite ao consumo, que é de agradecer, e com uma seleção de vinhos a copo. Serviço profissional, isto é, competente e simpático.

Grade > R. Brito Pais, 217, Leça da Palmeira > T. 229 955 761 > seg, qua-dom 12h-15h, 19h-23h > €20 (preço medio)