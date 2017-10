B My Guest: À mesa, como numa casa de família

Fernando Tavares e Margarida Cardigos abrem, desde há dois anos, a sua casa no Porto para receber grupos de amigos para jantar. O B My Guest é um dos supper clubs onde entrámos para nos sentar à mesa da sala de jantar, entre conversas e cozinha portuguesa. A reportagem faz o tema de capa da VISÃO Se7e desta semana, quinta-feira nas bancas

Lucilia Monteiro

O cheirinho da caldeirada de bacalhau sente-se logo quando Fernando Tavares e Margarida Cardigos nos abrem a porta de casa, situada na Baixa do Porto. O B My Guest não é um restaurante, é, na realidade, um supper club que serve cozinha portuguesa em casa, na sala de jantar de uma normal família portuguesa (tal como outros do género, a morada só é dada no momento da reserva através da plataforma VizEat). “As pessoas entram como se fossem nossos amigos e ficam até quando lhes apetecer”, conta Margarida, que adora estes jantares, sobretudo, pelas conversas que fluem à mesa.

É Fernando quem se encarrega da cozinha. A caldeirada de bacalhau que as nossas narinas detetaram à entrada de casa, e que ainda ferve num tacho no fogão da cozinha, é feita seguindo a receita dos pescadores: às camadas, com batata, cebola, pimentos e tomate. “Abano o tacho, enquanto cozinho, como os pescadores faziam durante as viagens no mar”, conta-nos o anfitrião que foi produtor de espetáculos e, desses tempos, guarda inúmeras histórias e fotos na parede da sala. Quando acontecem estes jantares –reservados, sobretudo, por estrangeiros – Fernando Tavares começa a cozinhar logo ao início da tarde para que nada falhe. Mas, já se sabe, que, tal como nos habituais jantares em casa de amigos e família, o mais importante serão as conversas à volta da mesa.

Lucilia Monteiro

B My Guest > Porto > a partir €40 > www.vizeat.com