O novo Tap Room da MUSA, em Marvila, é muito mais do que um bar de cerveja artesanal

Em Marvila, a fábrica da MUSA tem um bar e uma fábrica a estrear. Das torneiras só sai cerveja artesanal, mas há música para acompanhar e muito para aprender

Valter Vinagre

Não se estranhe quando perguntarem se quer uma Twist and Stout, uma Mick Lager, uma Red Zeppelin Born ou uma Saison O'Connor. No Tap Room da MUSA, os nomes das cervejas artesanais soam a música e não é por acaso. “Em comum, tínhamos o gosto pela música. A marca foi criada com o objetivo de inspirar as pessoas a experimentarem cerveja artesanal”, justificam Nuno Melo e Bruno Carrilho, os donos. O novo bar fica num antigo armazém da Rua do Açúcar, em Marvila, zona a que os sócios chamam de Lisbon Beer District por aqui se terem instalado vários produtores de cerveja artesanal. “As obras levaram cerca de um ano, eram quatro paredes sem mais nada”, diz Bruno.

Agora, é uma fábrica a estrear (produz cerca de 15 mil litros por mês) e um bar de ambiente industrial com 12 cervejas artesanais à prova (a partir dos €2,50): três lagers (pilsner, vienna lager, baltic porter) e várias ales (golden ale, duas indian pale ales, red ale, saison, double ipa), algumas de edição limitada, outras fruto de parcerias. “É um sítio irreverente, descomprometido e independente, tal como a cerveja que o inspirou”, afirma Nuno.

O Tap Room é mais do que um bar já que, ao mesmo tempo que aqui se bebe cerveja, se acompanha também o processo de produção. “Em breve faremos visitas guiadas à fábrica”, avança Bruno. Por enquanto, há que experimentar o que corre pelas 12 torneiras e acompanhar com o som dos dj sets, concertos e showcases (os petiscos ainda não estão disponíveis). Aposta-se numa programação diária, feita com várias curadorias musicais (Bloop, Filho Único, Cuca Monga) e noites temáticas como a Boa Vizinhança (onde o convidado tem alguma ligação ao bairro) ou a Santos da Casa Fazem Milagres (em que alguém da casa toma conta da noite).

Valter Vinagre

Tap Room > R. do Açúcar, 83, Lisboa > T. 21 387 7777 > dom-qui 16h-23h, sex-sáb 16h-24h