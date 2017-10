A caixa da BCook é para cozinheiros de meia-tigela – como a autora deste texto

Quando cozinhar é juntar todos os ingredientes que nos enviam para casa (ou para o escritório, por estafeta), e se faz um verdadeiro brilharete. A isto chama-se BCook – Sai da Caixa, um novo “serviço de refeições saudáveis e saborosas, que promete despertar, em todos, o prazer de cozinhar”

Eis uma nova empresa pensada para gente apressada, sem paciência ou criatividade para cozinhar, com o devido respeito para qualquer um dos visados. Esta é aliás a categoria onde a autora deste texto se enquadra, e afirma-o sem pingo de vergonha. Nem todos nascem para gostar ou saber cozinhar. E, em jeito de defesa, acrescente-se que gosta de comer, seja fora ou dentro de portas. Isto não significa que os cozinheiros de mão cheia não se sintam incluídos neste novo serviço da BCook – Sai da Caixa, com entregas em Lisboa, Amadora, Odivelas, Oeiras e em algumas freguesias dos concelhos de Cascais, Loures e Sintra.

Para se usufruir dos seus serviços, que incluem o envio de receitas originais, produtos da época de pequenos produtores (biológicos, sempre que possível) com doses certas, pensados pela chefe Mónica Pereira, pela nutricionista Tânia Pereira e pela food stylist Patrícia Ribeiro, há que entrar em www.bcook.pt, escolher a(s) receita(s), número de pessoas e fazer a encomenda. Depois é só aguardar pela sua BCook que chega, a casa, ao escritório ou à morada que indicar, todas as semanas, às terças ou às quintas

Em seguida, basta seguir os passos da preparação usando todos os ingredientes que estão embalados em vácuo ou em saquinhos de papel ou de plástico – o material usado para acondicionar os produtos é reciclado. E vem tudo o que é preciso, nem mesmo a meia dúzia de grãos de sal, o pedacinho de alho e as pingas de azeite ficaram de fora. Reduzir os desperdícios alimentares é um dos principais objetivos da BCook.

Já na cozinha, e de avental vestido, abro a embalagem e percebo, ao espreitar para o interior da caixa, o que é o meu jantar nessa noite: uma salada de feijão mungo, feta e melancia. Tome-se nota que a escolha da receita foi aleatória – mais uma vez, a autora do texto não teve voto na matéria, deixando tudo ao critério da BCook.

Uma leitura rápida na receita, e começo a cozer o feijão mungo em água abundante, com sal, durante aproximadamente 25 minutos (até ficar al dente). Enquanto o feijão coze, pico a cebola roxa e a malagueta. Em seguida, corto o pimento amarelo em cubinhos, depois de lhe retirar as partes brancas e as sementes. Descasco a melancia, extraio as sementes e corto também em cubinhos. Escorro o feijão mungo já cozido e reservo para arrefecer. Ralo o gengibre e misturo o feijão com a cebola, a malagueta, o pimento amarelo, a melancia, o queijo feta e o gengibre ralado. Tempero tudo com azeite, endro picado e adiciono sumo e raspas de lima. Para finalizar, acrescento os rebentos de ervilha.

Ao fim de 35 minutos, o jantar está pronto a ser servido sem falhas ou dores nas pernas. E sem idas a supermercados. Em cima da bancada da cozinha, tenho aquilo de que precisei: apenas um ralador, uma tábua de corte e um tacho. Já na mesa, saboreio um prato leve, fresco e doce, ao mesmo tempo. Só fica a faltar um copo de vinho branco, igualmente fresco.

Agora fica mais difícil justificar aos amigos e família esta minha falha na cozinha. Ou, dependendo do ponto de vista, ficará mais fácil de brilhar se, secretamente, encomendar as receitas da BCook – Sai da Caixa sempre que organizar um jantar.

BCook > Entregas em Lisboa, Amadora, Odivelas, Oeiras e em algumas freguesias dos concelhos de Cascais, Loures e Sintra > ter, qui > a partir de 19,90€ (uma refeição para duas pessoas).